“Je kan er zoveel mee doen!”: bierbrouwer Bert lanceert azijn en whiskey op basis van mout

Bert Vanhecke van moutbakkerij en brouwerij BOM in Rumbeke brengt na vijftien bieren nu ook twee nieuwe producten op basis van zijn geliefde mout op de markt. Bert lanceert whiskey en moutazijn. “Experimenteren met mout vind ik erg leuk. Je kan er zoveel mee doen.”

Elf jaar geleden startte Bert Vanhecke zijn eigen moutbakkerij op, de enige ter wereld. De Rumbekenaar brouwde inmiddels een vijftiental Triporteurbieren, acht daarvan zijn nog steeds verkrijgbaar. “Ik hou ervan om te experimenteren met mout. Het is een fantastisch product waarmee je zoveel kan doen. Ik speelde dan ook al van bij de opstart van de moutbakkerij met het idee om naast bieren ook andere moutproducten te creëren.”

Roeselaarse whiskey

Twee nieuwe producten zijn nu helemaal af. Bert brengt de eerste Roeselaarse whiskey op de markt. “Die rijpte de voorbije zeven jaar op bourbonvaten. Het eindresultaat is een Maltbakers Whiskey Heaven en een Maltbakers Whiskey Hell. De ene heeft een iets vollere smaak dan de andere. Mijn whiskey is de eerste in België die gemaakt is met speciale mout die hier gebakken en geroosterd werd.” Bert brengt 302 flessen van de Heaven en 250 van de Hell op de markt. De whisky’s kosten 66 en 62 euro per stuk.

Lekker om mee te koken

Het tweede nieuwe product is een moutazijn. “Die heb ik gemaakt op basis van een van ons bier. Via een biochemisch proces van ongeveer anderhalf jaar is er een mooi en lekker eindresultaat, ideaal om lekker mee te koken.” Van de moutazijn zijn er 690 flessen beschikbaar. Een flesje kost 9,60 euro. Zowel de moutazijn als de whiskey zijn verkrijgbaar via brouwerij BOM. “Ik hoop de wijnazijn ook in verschillende delicatessenzaken aan te bieden.”

Ondertussen kijkt Bert ook al naar de toekomst. “Ik zal blijven experimenteren met mout. Moutijsjes, moutgranola of moutchocolade. Er zijn nog zoveel mogelijkheden.”