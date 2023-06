JCI Brugge kondigt de lancering aan van Belle-fort: een uniek eerbetoon aan Brugge en haar Belfort

JCI Brugge, een vooraanstaande organisatie van jonge professionals en ondernemers, is verheugd om de lancering aan te kondigen van een nieuw ambachtelijk bier genaamd “Belle-fort”. Dit speciale bier is ontworpen als ode aan Brugge en belooft een unieke smaakervaring te bieden aan bierliefhebbers. Het bier bevat een uniek logo dat is gecreëerd door kunstmatige intelligentie (AI).

Belle-fort is veel meer dan alleen een bier. Het is een eerbetoon aan de prachtige stad Brugge, die bekend staat om haar rijke geschiedenis, architectonische pracht en beroemde belfort. Met dit speciale bier willen we het Brugse erfgoed en de warmte van de lokale gemeenschap vieren.

Wat Belle-fort uniek maakt, is het feit dat het bier bedoeld is voor zowel iedereen (m/v/x). Bij JCI Brugge geloven we in gelijkheid en inclusiviteit, en we wilden een bier creëren dat iedereen kon genieten. Het bier is zorgvuldig samengesteld door ervaren brouwers, met behulp van hoogwaardige ingrediënten en traditionele brouwtechnieken. Het resultaat is een verfijnd bier (belle) met een karakteristieke smaak (fort) die liefhebbers zal verrassen en bekoren.

© GF

Het logo van Belle-fort is ontwikkeld met geavanceerde kunstmatige intelligentie. “Door AI te gebruiken, hebben we een logo kunnen creëren dat de essentie van het Brugse belfort vastlegt en tegelijkertijd een moderne en eigentijdse uitstraling heeft,” zegt Cédric Gistelinck, voorzitter JCI Brugge. “Het logo symboliseert de harmonie tussen traditie en innovatie, wat ook terug te vinden is in het bier zelf.”

Bij JCI zijn ze erg enthousiast over de lancering van Belle-fort, een bier dat niet alleen Brugge viert, maar dus ook gelijkheid en innovatie. Belle-fort is slechts beperkt verkrijgbaar via www.belle-fort.be, dus wees er snel bij om dit exclusieve bier te bemachtigen.