Jarne (24) wordt nieuwe uitbater van d’Oude Posterie: “Het blijft een café waar iedereen welkom is”

Na vijf jaar stopt Gertjan Dewulf (27) als uitbater van café d’Oude Posterie in Pittem. Na een zoektocht van een half jaar vond hij met Jarne Vervaeke (24) een waardige overnemer. Jarne wil enkel het interieur wat opfrissen, maar wil de sfeer van een gezellig café voor iedereen behouden.

“Nadat ik vijf jaar met hart en ziel d’Oude Posterie uitgebaat heb, besliste ik vorig jaar in mei om het hoofdstuk af te sluiten en op zoek te gaan naar een overnemer”, steekt Gertjan Dewulf van wal. “Ik ben recent getrouwd en binnenkort verwachten we ons eerste kindje, dus het is tijd om een punt achter het café te zetten. Ik ben op zoek gegaan naar een overnemer, maar wilde het café wel in goede handen achterlaten. Er zijn de voorbije maanden een aantal kandidaten de revue gepasseerd, maar het was pas bij Jarne dat ik het gevoel had dat het de juiste persoon was. Ik ben zelf op 1 april 2020 gestart en moest door corona meteen een paar maanden sluiten. Het begin was dus ver van ideaal, maar ik ben erdoor gesparteld en heb van d’Oude Posterie een café gemaakt met een leuke sfeer, waar gefeest mag worden en waar op geen uurtje gekeken wordt om te sluiten. Dezelfde ingesteldheid vind ik bij Jarne terug, dus ik geef de sleutel met veel vertrouwen door. Ik neem officieel afscheid in het weekend van 21, 22 en 23 maart, maar zal samen met Jarne wel nog Posterieland organiseren.”

Ongedwongen sfeer

“Ik heb altijd wel al het idee gehad om een café te runnen”, gaat Jarne voort. “Ik heb ook wel al wat ervaring. Ik heb als barman in De Peerdekes gewerkt en heb in d’Oude Posterie al als flexi-jobber gestaan en geholpen tijdens de zomerbar. Nadat Gertjan op 23 maart stopt wil ik wat schilderen en het interieur wat opknappen, om tijdens het weekend van 11, 12 en 13 april officieel van start te gaan. Tegen de zomer zou ik een groter terras willen voorzien. Voorts wil ik de ongedwongen sfeer van het café behouden. Het moet een plek blijven waar iedereen welkom is en waar plezier gemaakt kan worden in een relaxte sfeer. Aangezien ik zelf uit de KLJ kom en het al jaren een soort van ‘stamcafé’ van de KLJ’ers is, wil ik dat uiteraard behouden.”

“De openingsuren blijven nagenoeg dezelfde: het café zal elke vrijdag, zaterdag en zondag open zijn vanaf 16.30 uur en eenmaal in de maand zal het ook op donderdag open zijn”, besluit Jarne enthousiast.