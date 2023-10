Jardin d’Hiver in Brugge: buiten dineren in een verborgen parel

In de prachtige binnentuin van de site Oud Sint organiseren Pieter Buysse en Pieterjan Opdebeeck, samen met chef-kok Pawel Kwiatecki, vanaf 31 oktober het gastronomische project Jardin d’Hiver. “De gasten dineren in verwarmde glazen serres rondom een buitenkeuken. Een unieke ervaring”, klinkt het.

Pieter Buysse (42) en Pieterjan Opdebeeck (34) organiseren met Jardin d’Hiver een nieuw, opmerkelijk gastronomisch concept waarbij ze gebruik maken van de prachtige en onderbenutte binnentuin van de site Oud Sint-Jan.

Het tweetal heeft al heel wat horecawatertjes doorzwommen, zo was Pieterjan nog uitbater van de bar van tennisclub De Witte Beer en was Pieter mede-uitbater van De Coulissen en Punta Est. Nu zijn ze samen uitbater van horecazaak Lio, ook gelegen op de site Oud Sint-Jan.

“Doordat we hier vlak om de hoek actief zijn, dacht ik er vorig jaar al aan om iets te doen met deze prachtige binnentuin”, vertelt Pieter. “Het is eigenlijk vreemd dat er niet meer gedaan wordt met deze locatie.”

“Op het terras hier zal een lounge worden ingericht, met sfeervolle verlichting en vuurkorven. We zullen ook grote shelters gebruiken. Op het grasveld komen acht glazen verwarmde serres te staan rondom een grote open keuken”, vult Pieterjan aan.

Vijfgangenmenu

“In elke serre is er plaats voor acht personen die kunnen genieten van een vast vijfgangenmenu. Ook door het prachtige kader, met zicht op de Onze-Lieve-Vrouwekerk, is het een unieke ervaring.” Pieter en Pieterjan werken voor dit project samen met chef-kok Pawel Kwiatecki (32), een chef met tien jaar ervaring als kok in topzaken, zoals Rock-Fort, en in privécatering.

Het pop-uprestaurant Jardin d’Hiver opent op dinsdag 31 oktober vanaf 18 uur. Uitzonderlijk is het die week de hele week open, maar daarna is het in november en december geopend van donderdag tot en met zondag van 18 uur tot middernacht. Elke zondag in die periode kan je er ook terecht voor een rijkelijke brunch vanaf 10 uur.