Jan Jambon tapt Brugse Zot in Londen

Dinsdagnamiddag hebben Vlaams ministerpresident Jan Jambon en de Brugse burgemeester Dirk De fauw in Londen samen met brouwer Xavier Vanneste vijftien jaar aanwezigheid van het populaire bier Brugse Zot in het Verenigd Koninkrijk gevierd. Jan Jambon tapte een Brugse Zot.

De viering maakte deel uit van een economische missie naar het Verenigd Koninkrijk, onder leiding van prinses Astrid. Ze vond plaats in The Grand Hotel, de zetel van de Belgische-Luxemburgse Kamer van Koophandel, in Londen. Xavier Vanneste, de huidige brouwer, is de zesde generatie van bierbrouwers in de Brugse families Maes en Vanneste. Hij staat sinds 2005 aan de leiding van brouwerij de Halve Maan in Brugge, die hij een nieuw elan gaf met de lanceirng van Brugse Zot.

Verdubbeling omzet

Het bier won meerdere internationale prijzen, brouwerij De Halve Maan is een van de snelst groeiende brouwerijen in ons land, met een jaarlijkse verdubbeling van de omzet. “Onze brouwerij is gevestigd op het Walplein, in de historische binnenstad van Brugge. Het is geen wonder dat de vele Britse toeristen in Brugge snel de weg naar onze brouwerij vonden”, verklaarde Xavier Vanneste.

Een logische, volgende stap was de introductie van Brugse Zot op de Britse markt, het eerste exportland voor De Halve Maan. “Daarvoor deden wij een beroep op Cave Direct en James Clay & Sons, twee bekende Britse importeurs, die al vijftien jaar intensieve inspanningen leveren om Brugse Zot bekendheid te geven op de Britse markt.”

Succes

“Met succes, want Brugse Zot is een van populairste Belgische bieren in hel het Verenigd Koninkrijk”, aldus Xavier Vanneste, diei in aanwezigheid van prinses Astrid een nieuwe overeenkosmt met de twee Britse invoerders van bier ondertekende. Met het oog op de verkoop van nog meer Brugs bier op de Britse markt.