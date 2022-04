Jan Haeck en Alain Bohné aan het roer van Café de Paris

Het overbekende visrestaurant Café de Paris aan de Kaai 16-17 is sinds 1 april in nieuwe handen. Franky Christiaans en Marie-Claire Stouf, die het restaurant naar ongekende hoogte brachten, geven de fakkel door aan het duo Jan Haeck en Alain Bohné, twee doorgewinterde horecalui, die de jongste jaren deel uitmaakten van de ploeg van Franky en Marie-Claire. De toekomst van Café de Paris is in goede handen.

Voor zaalmeester Jan Haeck en chef Alain Bohné is het simpel: “We blijven kwaliteit van het huis handhaven. De basis ligt al decennia vast en we willen het alleen maar verder uitwerken. Een warme ontvangst en een gastronomische verwenning wapperen hoog in het vaandel van Café de Paris.” Zowel Jan als Alain zijn karaktervolle volbloeden in het vak, respectievelijk als zaalmeester en chef. Jan Haeck leerde de stiel in de beste huizen en ontvangt elke bezoeker als een koning. Chef Alain Bohné stond aan de stoof bij de meest gerenommeerde huizen in binnen- en buitenland. Een uitgelezen duo.

Kwaliteit

Café de Paris staat vooral bekend om zijn kwaliteit en verwerking van het beste uit de Noordzee. “Op mijn snijtafel komen alleen vis en aanverwante producten uit onze Noordzee”, zegt chef Alain Bohné. “Onze dagverse zeevruchtenschotels zijn speerpunten op de kaart. Alleen op die manier kunnen we de kwaliteit waarborgen. Met de vismijn als buur zijn we begenadigd en dat moeten we koesteren. Voeg daarbij dat we tegelijk kiezen voor streekgebonden leveranciers die het beste uit onze polders aanbrengen. Deze troeven laten onze toe het beste uit de oven te toveren. Onze ploeg met Jan in de zaal zorgt voor de rest. Café de Paris is al eeuwen een begrip en dat willen we zo houden.” Het is duidelijk, met Jan Haeck en Alain Bohné blijft Café de Paris een baken op de Nieuwpoortse Kaai, een plek waar ontvangst en gastronomie een perfect huwelijk vormen. En ja, bij mooi weer is het dubbel genieten op het terras, met zicht op de vismijn. (PG)