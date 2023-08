Jan en Rita kiezen met ‘Me Gusta’ weer voor Wenduine

Brasserie Me Gusta opende onlangs de deuren in de Kerkstraat. Jan Chauvaux en echtgenote Rita Van Hoof, beiden afkomstig uit Lier, nemen er een nieuwe start nadat ze jarenlang een tearoom met bakkerij uitbaatten op Tenerife. “Wenduine, da’s nostalgie: ik kwam hier als kind al op vakantie met mijn ouders. Later zijn we hier komen wonen, dus lag bij onze terugkeer uit Tenerife – om familiale redenen – Wenduine voor de hand”, zegt Jan. Bij Me Gusta kan je terecht voor een ontbijt of lichte lunch. “We serveren onder andere broodjes, slaatjes en verse huisbereide dagsoepen. In de namiddag kan je binnen of op ons terras genieten van een pannenkoek, wafel of ijscoupe. ‘Me gusta’, daarmee zeg je in het Spaans dat je iets leuk, lekker of plezant vindt”, knipoogt Jan, die de zestig nadert. Zijn vrouw Rita deed vroeger de markt. “Net als ik komt ze graag onder de mensen, en we hebben allebei geen zittend gat,” klinkt het. Brasserie Me Gusta is gelegen in de Kerkstraat 20 in Wenduine. (WK)