Jan en Phyllis runnen Gîtes Les Tillets in de Lot: “Het is hier La douce France ten top”

Ruim een jaar baten Jan Beernaert en Phyllis Couckuyt drie gîtes uit in het domein Les Tillets in Montet-et-Bouxal, een klein gehucht in de Ségala, gelegen in het departement Lot in Frankrijk. “Het voelt hier elke dag een beetje als vakantie”, stelt Jan. “Het is het ideale kader om volledig tot rust te komen. Een wondermooi wandel- en fietsparadijs met tal van historische bezienswaardigheden en een waaier aan buitenactiviteiten.”

“Het is altijd een droom geweest om naar Frankrijk te trekken en daar ‘iets’ te doen, maar door omstandigheden paste dat nooit en kwam er niets van in huis”, stelt Jan, die kinesist van opleiding is. “Daar kwam enkele jaren geleden verandering in toen ik Phyllis leerde kennen. Herbronnen was voor beiden aan de orde van de dag. Een kleinschalige camping uitbaten, leek mij wel iets en die carrièreswitch zag Phyllis ook best zitten.”

“De plannen kregen concreet vorm en na het nodige opzoekingswerk vonden we een vijftal mogelijke pistes. Veel reizen en passende campings bezoeken zat er echter niet in want de coronaperikelen staken stokken in de wielen. Tijdens een nieuwe zoektocht op het internet ‘botsten’ we om een mooi complex in de Lot. Van bij de eerste kennismaking was ik verkocht. Het was een echte coup de foudre. Les Tillets werd al als gîtes uitgebaat. De vorige eigenaars hadden het heel mooi en met kwaliteitsvolle materialen heringericht. Bovendien waren er niet onmiddellijk ingrijpende werken nodig zodat een combinatie met mijn kinewerkzaamheden best mogelijk was.”

Lijdensweg

“De oorspronkelijke plannen van een camping werden definitief opgeborgen en we beslisten om voluit voor de nieuwe uitdaging te gaan. In mei 2021 werd mijn bod voor de aankoop aanvaard. Twee belangrijke zaken moesten nog geregeld worden: de gelijkstelling van mijn diploma kinesitherapie en de goedkeuring van een lening voor de aankoop van het domein. De vaudeville die ik daarbij heb meegemaakt, grenst aan het ongelooflijke. Documenten opsturen, overleggen met de bevoegde diensten in Toulouse, nog eens ‘bewijzen’ bezorgen… Er kwam maar geen einde aan, maar op 24 december was de gelijkstelling van mijn diploma toch een feit. Een mooi kerstgeschenk was dat. Van maandag tot vrijdag werk ik sindsdien in een kinepraktijk in Saint-Céré.”

Zicht op het mooie zwembad. (gf)

“De lening was een nog veel langere lijdensweg. Ik had geen eigendom meer en de goedkeuring kwam maar niet in orde omdat de banken geen graten zagen in de zoveelste uitbating van gîtes. Het was een heel vervelende en lastige periode. Ik ben er blijven voor gaan. Ik heb zelfs een tweetal maanden als interim postbode gefungeerd in Figéac… De deadline die was afgesproken, werd dank zij de welwillendheid van de vroegere eigenaars tot drie keer toe naar een latere datum verschoven. Net toe we van plan waren om de handdoek in de ring te gooien, kwam het alsnog tot een doorbraak via een duwtje in de rug van een kaderlid van de bank. Op 23 mei 2022 werd de lening ‘eindelijk’ goedgekeurd. Tegen de administratieve muur van de Fransen lopen, ik kan er alvast van meespreken…”

Faciliteiten

“Geen kwaad woord verder, we jeunen ons hier enorm. Les Tillets is een heerlijke vakantiebestemming voor jong en oud en zeker voor gezinnen met kinderen. Onze gîtes bieden alle faciliteiten die je van een vakantiewoning verlangt: comfort, ruimte en privacy. Het interieur is modern en landelijk met hier en daar een authentieke toets. Alle drie beschikken ze over een privé-ingang en een terras. Le Prunier en Le Noyer, beiden op het gelijkvloers, hebben ook een eigen tuin. Ze bieden ruimte aan vier tot zes personen. Onze grootste gîte, Le Criquet op de bovenverdieping, aan acht.”

Grenzeloos genieten in een idyllisch kader. (gf)

“De slaapkamers zijn gezellig ingericht en bieden alle comfort voor een heerlijke nachtrust. In de perfect uitgeruste keuken geniet men van hetzelfde comfort als thuis. Er is een fornuis, oven, dampkap, koelkast met een vriesvak, vaatwasmachine, microgolf, koffiezet… Het zes hectare grote domein is een echt speelparadijs. De kinderen kunnenhier urenlang ravotten, in bomen klimmen of een kamp bouwen aan de rand van het bos.”

De Lot

“Ook op het terrein beleven ze dolle pret. Er is een schommel, een glijbaan, een trampoline en een grote zandbak. Een frisse duik in het zwembad, een balletje gooien op het petanqueveld en ’s avonds gezellig samen rond het kampvuur met een goed glas wijn en lekker eten. Het kan hier allemaal. La douce France ten top… De ideale plek middenin de velden, in het hartje van de Ségala, om uit te blazen, de batterijen weer op te laden en vooral te genieten.”

“Het is een paradijs om te wandelen en te fietsen en bovendien de perfecte uitvalsbasis voor een tripje naar de grote bezienswaardigheden van de Lot: het stadje en bedevaartsplaats Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie dat wordt gezien als een van de mooiste plaatsjes van Frankrijk en het grottencomplex de Gouffre de Padirac. We hebben het best naar onze zin. We moeten veel werken, maar het voelt niet als werken aan. Het is hier iedere dag een beetje vakantie. De rust is de grote troef. Wie in een idyllisch kader van een ongedwongen sfeer wil genieten, ontvangen we alvast met open armen.”