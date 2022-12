Jan en Marleen zijn terug in hun café Stad Aalst na enkele jaren van afwezigheid: “Besloten om de draad in Oostende terug op te pikken”

Sinds Kerstmis zijn Jan Van Dun (52) en Marleen Van Handenhove (57) terug van weggeweest in hun café Stad Aalst. Het aangespoelde Aalsterse duo liet het café ruim vier jaar geleden over, en smukte het nu terug op tot een moderne zaak. “Oostendenaars, aangespoelden, toeristen, maar zeker ook Aalstenaars zijn hier van harte welkom”, klinkt het.

De link met Aalst is nogal duidelijk als je langs de zaak in de Hendrik Serruyslaan loopt. Café Stad Aalst bevindt zich vlakbij het Marie-Joséplein, in het hart van het stadscentrum. Tien jaar geleden besloten Jan en Marleen om hun geliefde Aalst te verlaten voor een avontuur aan de kust. “In eerste instantie om uit te rusten, want we hadden met café Stad Oilst al een zaak in Aalst”, vertelt Jan. “Na een maand liepen we dit pand, dat op dat moment leeg stond, tegen het lijf. We zagen beiden het potentieel van het pand en besloten ervoor te gaan.”

Het café heette bij de overname nog Den Tram, gezien de nabijheid van de tramhalte aan het Marie-Joséplein en het feit dat de tram voor het café passeert. Na een jaar besloten ze er Stad Aalst van te maken. “Bij Den Tram stelt men zich geen vragen, maar bij Stad Aalst willen de mensen weten wie hier achter de toog staat. We merkten dat het café meer succes had daardoor. We baatten het vier jaar uit, tot de eigenaar vroeg of we het pand niet wilden kopen. We zijn op die vraag ingegaan, maar we waren eigenlijk wel wat moe van het harde werk in de horeca en besloten het te verhuren aan een brouwerij.”

Horrorhuurders

Iets wat het koppel zich tot nu toe nog steeds beklaagd. “Die hebben mensen gezocht om het café over te nemen en ik kan alleen maar zeggen dat ik ze niet beter kan omschrijven als horrorhuurders. De brouwerij is hier drie weken bezig geweest om het pand leeg te maken en ik had maanden werk om alles te herstellen. We hadden toen nog niet het idee om terug te komen. Het pand waar café Stad Oilst gevestigd was, hebben we op 5 december verkocht en zo hebben we besloten om de draad in Oostende terug op te pikken en hier opnieuw te komen wonen en de zaak te restylen tot wat het nu geworden is… met onszelf weer achter de toog”, aldus Jan.

Iedereen welkom

Jan en Marleen kiezen ervoor om een zaak voor iedereen te zijn. “Iedereen is hier welkom: Oostendenaars, toeristen, aangespoelden zoals wij, maar zeker ook Aalstenaars. We proberen er een dagzaak van te maken. Zo openen we op 10 uur en proberen we om 22 uur maximum te sluiten. Je kan hier terecht voor vier soorten bier van het vat en een kleine snack zoals een croque monsieur. Weet je: de keuze om het café nieuw leven in te blazen kwam er eigenlijk doordat we hier aan het werk waren, waardoor de mensen begonnen te speculeren. Toen we de vraag kregen of we niet wilden terugkomen, zijn we overstag gegaan. En we hebben er een god gevoel bij. We zijn terug en willen van Stad Aalst opnieuw een succesvolle zaak maken, zoals het voorheen was”, besluit het koppel.