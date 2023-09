Jamie Decroix (22) neemt vanaf vrijdag 6 oktober frituur Rumbeke Platse over: “Ik ben zot van frietjes”

Jamie Decroix is het nieuwe gezicht van frituur Rumbeke Platse. Zij neemt over van Solange Wandels, die komende woensdag 27 september voor het laatst in de frituur te zien zal zijn. Jamie is net afgestudeerd in de toegepaste psychologie en was aanvankelijk van plan om een job in die sector te zoeken, tot deze kans zich voordeed. “Ik heb al zes jaar ervaring en wil die nu ten volle gebruiken”, aldus Jamie.

Jamie Decroix (22) staat er dan ook niet alleen voor, ze heeft de steun van haar beide ouders die alle twee als zelfstandige aan de slag zijn. Mama Cathy Verhaeghe is thuisverpleegster, papa Gianni Decroix is zelfstandig schilder. Op vrijdag 6 oktober houdt ze Rumbeke Platse voor het eerst open. Iets wat ze twee maanden geleden niet had kunnen denken. “Ik ben net afgestudeerd in de toegepaste psychologie en was aan het uitkijken om eventueel met het nieuwe schooljaar in een lagere school aan de slag te gaan. Tot ik plots een artikel zag passeren over Solange die stopt met Rumbeke Platse. Mijn ouders hebben me toen gestimuleerd om mijn kans te wagen.”

“In een frituur staan doe ik dan ook supergraag. Op mijn zestiende ben ik als jobstudent begonnen bij frituur Prinsenhof en ondertussen zit ik er zes jaar later nog altijd. Ik doe het enorm graag en heb er na verloop van tijd ook wel wat verantwoordelijkheid gekregen, tot zelfs het openhouden van de frituur als Jurgen en Pascale er niet zijn.”

“Ik heb daarop een mailtje gestuurd, maar aanvankelijk zonder resultaat. Omdat ze mij te jong vonden, zo bleek achteraf. We hebben nog eens contact opgenomen en toen mocht ik op gesprek bij Guy Verkindere, want de frituur is eigendom van het gelijknamige cateringbedrijf. Dat ging erg goed en twee dagen later al kreeg ik het nieuws dat ik de zaak kon overnemen.”

Steun ouders

“Een grote verandering, want er zijn heel wat zaken waar ik natuurlijk nog geen ervaring mee heb, maar daar zijn mijn ouders dan weer de perfecte steun voor. Ze steunen me enorm, luisteren, geven goede raad, enz.”

Jamie is voorlopig niet van plan om veel zaken te veranderen. “Los van een likje verf blijft alles voorlopig hetzelfde”, aldus Jamie. “Misschien dat ik op termijn het aanbod wat uitbreid, eerst wil ik alles goed leren kennen en kijken wat er mogelijk is. Ik ben blij dat ik enkele keren met Solange mag meedraaien tijdens haar laatste dagen. Daar zal ik ongetwijfeld heel wat van opsteken. Ook de openingsuren en de vaste sluitingsdag op donderdag blijven.”

Weekendwerk

“Ik ben niet bang om hard te werken en ik ben het gewend om ook in de weekends aan de slag te zijn, zoveel gaat dat niet veranderen. Ik zat tot afgelopen zomer in Chiro Jomego, waar ik vier jaar leidster was, maar daar stop ik nu mee.”

“Ik krijg enorm veel steun van mijn ouders die zelf ook zelfstandig zijn”

Jamie eet zelf enorm graag frietjes. “Ik moet me soms inhouden”, lacht ze. “Het mag niet te veel zijn ook natuurlijk. Echt favorieten heb ik niet. Ik probeer alles wel een keer te eten, dan weet ik hoe het vlees bijvoorbeeld smaakt en kan ik tips geven als de klanten iets vragen.”

“Of ze in het Prinsenhof niet te ontgoocheld waren? Eigenlijk niet, ze waren zelfs niet verrast. Ze vonden ook dat dit iets voor mij was. Ik vind het erg leuk dat ze mij dit gunnen. We zien elkaar ook niet als concurrentie!”, besluit Jamie.

Jamie opent Rumbeke Platse voor het eerst op vrijdag 6 oktober. Alle info binnenkort op de Facebookpagina ‘Frituur Rumbeke Platse’.