Jamal opent pastabar Mamma Mia aan station

Pendelaars, studenten en liefhebbers van Italiaanse deegwaren kunnen terecht bij Pasta Mamma Mia in de Noorderlaan. Jamal Kassmi opende samen met zijn vriendin Annabel een nieuwe pastabar aan de overkant van het station, naast de Aldi.

Jamal Kassmi maakt al jaren deel uit van het Waregemse horecaleven. Als portier, of ‘onthaalmedewerker’ zoals hij het zelf mooi beschrijft, houdt hij tijdens drukke avonden een oogje in het zeil in Bar Hermanos. Eerder werkte hij ook in Bar Choque. Dat combineert hij met een job als onderhoudstechnicus. Vandaag start hij samen met zijn vriendin Annabel een nieuw avontuur. De twee openden Pasta Mamma Mia in het pand waar voordien Frituur ‘t Perron gevestigd was. De locatie in de stationsbuurt sprak Jamal direct aan. “Ze waren het bord met ‘over te nemen’ net aan het ophangen toen ik hier passeerde. Ik legde meteen een afspraak vast. Ik speelde namelijk al een tijd met het idee om een nieuwe zaak te starten.” Een paar maanden later was de pastabar een feit.

“De Noorderlaan is hot. Op enkele jaren tijd zitten hier onder meer vier cafés, een broodjeszaak, een Turkse bakker en nu ook wij. Bovendien stoppen hier meer bussen, omdat ze uit het centrum worden geweerd. En door het station passeren hier duizenden studenten en pendelaars per dag.” Jamal baatte in het verleden al pitazaken uit in de Holstraat en Stationsstraat. Nu kiest hij voor pasta. “Vooral jongeren eten dat heel graag en het aanbod aan pastabars is klein. Daarnaast willen we snel klanten kunnen bedienen. Op drie minuten tijd is de pasta klaar.”

Open tot 2 uur

Bij Pasta Mamma Mia kan je kiezen uit acht sauzen. “Looksaus met scampi is mijn favoriet”, pikt Annabel in. Zij stelde de recepten samen na haar keukenervaring bij onder andere sterrenzaak Benoit en Bernard Dewitte. “In de toekomst gaan we de gerechten naar een hoger niveau tillen met eigen toppings en dergelijke. We willen ons aanbod ook uitbreiden met smoothies en groentesapjes, maar bekijken het stap voor stap.” Jamal zijn zoon Jibril helpt ook een handje in de pastabar, die elke dag open is van 11.30 tot 14 uur en van 16 tot 23 uur. Op vrijdag en zaterdag sluit de zaak pas om 2 uur ‘s nachts. Pasta Mamma Mia levert ook aan huis. “Met een volle klantenkaart krijg je een gratis pasta”, besluit Jamal. (LV)