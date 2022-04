Jacht op de stadsconcessie gestart: begint Bob Talpe straks aan zijn laatste seizoen in Bar Amorse?

Bar Amorse, destijds de eerste zomerbar van Kortrijk, begint straks aan zijn tiende en mogelijk laatste seizoen. Een stevige griep belette Bob Talpe tijdens het paasweekend nog om zijn kleurige tuin- en strandmeubelen buiten te zetten, maar dit weekend gaat Bar Amorse open. Net zoals onder meer Pand.A, Café Damast en Café ’t Plein is Bar Amorse een concessie van de stad, een tijdelijke uitbating dus.

Het was in mei 2012 dat Bob op de lap grond, bekend als Buda Beach, in de zomer zijn bar begon. Er was hem een testjaar gegund. Het jaar daarop haalde hij de concessie binnen. De toog zat achter het rolluik in het gebouwtje dat door de officiële instanties ‘Het Bastion’ werd genoemd. Het terrein was en is bezit van Waterwegen en Zeekanaal. Maar de stad heeft met die overheidsorganisatie een deal.

Bar Amorse stopt niet

Enkele maanden geleden, op 10 februari, lanceerde de stad een bericht op sociale media: “Zin in een nieuwe uitbating op een zalige locatie? We zoeken een nieuwe uitbater voor Bar Het Bastion in het Budapark.” Op de facebookpagina van Bar Amorse stelde Bob Talpe meteen zijn klanten gerust: “Ja, we hadden ook een beetje verschoten, maar het zou gaan om een ongelukkige communicatie. Dus voor alle duidelijkheid, Bar Amorse is absoluut niet van plan om ermee te stoppen. Integendeel zelfs, we zijn nog maar begonnen.” Online maakt hij er geen geheim van dat hij volop zin heeft om ermee door te gaan, maar zolang de concessieprocedure nog aan de gang is, onthoudt hij zich van commentaar. Het enige wat hij kwijt wil, is dat zijn kandidatuur is ingediend.

“Geen plekje in Kortrijk waar er een meer ongedwongen sfeer hangt. Iedereen voelt er zich welkom: jong of oud, arm of rijk, het maakt niet uit. Ook de kleur van je huid speelt er geen rol,” tekenden we op bij enkele van zijn aanhangers. “Ja, hij heeft echt heel veel verdiensten,” beaamt Wouter Allijns, onder meer schepen van economie en toerisme, onder wiens bevoegdheid het verlenen van de horecaconcessies valt. “Hetzelfde geldt voor Nina Manderick en Ursy Pattyn, die iets heel moois hebben gemaakt van dat gebouwtje op het Plein, waar er voordien dingen gebeurden die het daglicht niet mochten zien.”

Bar Botaniek en Azuro

In tegenstelling tot de verschillende pop-upbars moeten Café ’t Plein en Bar Amorse niet knokken voor een jaarlijkse vergunning. Vorig jaar kregen slechts drie pop-upbars een vergunning. Zo vertrok Nuba-R naar Menen. Wouter Allijns, die in oktober als schepen Arne Vandendriessche opvolgde, wil evenmin een wildgroei van pop-ups: “Ik wil rekening houden met de bestaande horeca, die elke dag opnieuw investeren en belastingen aan de stad betalen. Anderzijds kan een leuke pop-up ook de zomerse sfeer in de stad ten goede komen. Bar Botaniek is dit jaar zeker terug, net als Azuro. Hoeve De Kerpel in Bissegem keert niet terug. Die uitbater heeft andere plannen.”

Iedereen die zich geroepen voelt om een horecapand van de stad uit te baten moet zijn kans kunnen wagen

In totaal zijn er 9 gegadigden voor de concessie aan Buda Beach. “Er zijn vier criteria die in aanmerking komen bij het beoordelen van de kandidaturen: het financiële, de ervaring, het concept en het businessplan,” aldus Wouter Allijns. “Op basis daarvan worden er punten toegekend. En wie het best scoort, wint. Team Vastgoed van de stad heeft de jury samengesteld. Michaël Desmet zetelt daarin namens die cel.” Diezelfde Michaël wil geen namen noemen, maar verklapt wel dat er verder iemand in de jury zit “van de dienst Economie, van de Stadsplanning, van Team Gebouwen, iemand van Team Buurtwerk – omdat de relaties met de buurt natuurlijk heel belangrijk zijn – en tenslotte ook een uitbater van een andere concessie van de stad.”

Bar Amorse heeft volgend jaar misschien een nieuwe uitbater. © TV

Een uitbater voor De Raadskelder

In totaal heeft de dienst Economie van de stad 8 horecaconcessies lopen. Naast Bar Amorse zijn dat Pand.A, Café ’t Plein, Café Damast, de sportcafetaria’s bij het zwembad in Heule, bij De Weimeersen in Rollegem, op het Olympiadeplein in Marke en op de Lange Munte in Kortrijk. Huyze Begga in het Begijnhof valt onder Onroerend Erfgoed, een bevoegdheid van Philippe De Coene. Het café en het tuinterras van BK6 worden dan weer beheerd door de dienst Cultuur en daar zal de concessie pas weer van start gaan eind 2023, laat Axel Ronse weten: “Eerst tijd voor hoognodige verbouwingen”.

De dienst economie krijgt er binnenkort wel een negende horecaconcessie bij. Die van de Raadskelder, onder het stadhuis, in lang vervlogen tijden een populair café. “Ja, dat gaan we ook weer openstellen. Ook met een concessie. Het is inmiddels duidelijk dat het systeem werkt,” klinkt de verkoper in Wouter Allijns. “Toen we de oproep voor ’t Plein lanceerden, dachten velen ook: ‘Wat kan je daarmee doen?’ Maar zie nu. Wel, ik ben ervan overtuigd dat je met De Raadskelder een gelijkaardig succesverhaal kan schrijven.”

De concessies lopen allemaal voor een periode van negen jaar. “Iedereen die zich geroepen voelt om een horecapand van de stad uit te baten moet zijn kans kunnen wagen,” zegt Wouter Allijns. “Maar uiteraard mag de huidige uitbater zich ook weer kandidaat stellen. En aangezien ook ‘ervaring’ een van de beoordelingscriteria is, zal de persoon die goed werk verricht heeft, daar heel goed op scoren.”

Geld is niet alles

Wouter Allijns geeft toe: “Bob heeft dat goed gedaan, getuige het succes. En hij komt goed overeen met de buurt, ook belangrijk als horeca-uitbater.”

Het succes van Bob verklaart ook deels waarom er zoveel kandidaten zijn voor de concessie. Maar dat betekent niet dat een rijke investeerder zomaar het pleit kan winnen.

Ik ben ervan overtuigd dat je met De Raadskelder een gelijkaardig succesverhaal kan schrijven (Wouter Allijns (schepen van economie)

“Nee, slechts 35 % van de punten gaat naar het financiële luik. Als je concept slecht is, maak je geen kans,” zegt Michaël Desmet resoluut. Wouter Allijns is het daar volmondig mee eens: “We schieten er niets mee op om te kiezen voor iemand die er heel veel geld tegenaan wil gooien, maar binnen twee jaar failliet is.” Tegelijk moet zo’n concessionaris investeren in een project dat hij negen jaar later weer kan verliezen. “Maar de prijs die je betaalt voor een concessie is niet te vergelijken met wat je neertelt als je een horecapand moet huren. Volgens het lastenboek bij de concessie van Het Bastion is de minimum-inzetprijs 4500 euro voor een jaar. Daaruit ook kan je al opmaken dat het de stad niet om het geld te doen is.”