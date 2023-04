Jabbekenaar Wim Luyckx lanceert nieuw biertje Wiliesan: “Iets eigenzinniger dan eerste bier”

Na zijn eersteling Wilie The Kid eind vorig jaar lanceert Wim Luyckx met Wiliesan nu al zijn tweede biertje. “Ik noem het een Juicy Ale. Het heeft veel aangename fruittoetsen en is gemaakt met een Japanse hopsoort”, zegt Wim, die op zoek is naar een locatie om zijn eigen brouwerij op te starten.

Jabbekenaar Wim Luyckx (45) is duidelijk een man van veel uiteenlopende talenten. Zo was hij tot 2015 actief als drummer bij de bekende punkband Flatcat. Professioneel is Wim aan de slag bij spoorwegbeheerder Infrabel als teamleider van een operationeel centrum.

Maar we zoeken hem op in Jabbeke om het over zijn ‘uit de hand gelopen hobby’ bier brouwen te hebben. “Mijn bierverhaal kent zijn oorsprong tijdens een vakantie met de familie in de Ardennen. Daar nam ik samen met met vriendin Lieselot deel aan een brouwerijbezoek waarbij de brouwer enorm boeiend en aanstekelijk vertelde over zijn werk”, legt Wim uit. “Er nam ook een koppel, dat thuis al bier brouwde, deel aan de rondleiding en zo zijn we aan de praat geraakt. Ik had al wel een interesse in bier, maar dit bezoek inspireerde zodanig dat ik ook zelf wilde gaan brouwen.”

En zo ging Wim – daarin gesteund door zijn vriendin Lieselot Jonckheere die sommelier is van opleiding – zoveel mogelijk informatie verzamelen en zocht hij naar een thuiskit om zelf te gaan testbrouwen. “Uiteindelijk resulteerden veel testen en experimenteren in het eerste biertje, een toegankelijk blond bier, genaamd Wilie The Kid”, vertelt Wim. “Het brouwsel vanuit mijn eigen thuisinstallatie is enkel voor eigen gebruik omdat ik hier geen licentie heb van de voedselinspectie om bier te commercialiseren. Dus voor mijn groter volume doe ik beroep op een contractbrouwerij.”

Via de online verkoop, waarbij het bier thuis bij Wim en Lieselot werd afgehaald, was de voorraad al vlug uitverkocht. Het moment voor Wim om aan zijn tweede biertje te beginnen. “Wiliesan is iets eigenzinniger dan het eerste biertje. Ik noem het een Juicy Ale, licht bitter, maar dus zeker niet extreem en met veel aangename fruittoetsen, waarbij ik zelf vooral mango proef”, zegt Wim. “Het is gemaakt met een Japanse hopsoort, vandaar de ‘san’ in de naam. ‘San’ is Japans voor ‘mijnheer’ of ‘meester’. De naam Wilie is trouwens een samentrekking van de voornamen van mezelf en mijn vriendin.”

Mooi verhaal

“Nu liet ik het bier nog brouwen bij Stokhove in Waardamme, maar ik ben aan het uitkijken om zelf een eigen brouwerij op te starten. Momenteel onderzoek ik enkele locaties in Jabbeke en bekijk ik wat financieel en praktisch haalbaar is. Het zou alvast een mooi verhaal zijn, want het is zeventig jaar geleden dat er in Jabbeke nog een brouwerij actief was.”

Info en bestellingen: https://www.wilie.be/