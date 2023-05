Jaar gratis Mignonettes voor horecazaak Bibitor-Partoe in Roeselare

Bibitor-Partoe, de bekende Roeselaarse restaurants – tearoom’s, hebben de prestigieuze Golden Mignonnette van Côte d’Or gewonnen, waardoor het één van de slechts 14 gelukkige winnaars is die deze prijs hebben ontvangen. Als een van de trotse winnaars van deze onderscheiding zal Bibitor-Partoe een jaar lang gratis genieten van de beroemde Mignonnettes van Côte d’Or.

Bij het in ontvangst nemen van de prijs sprak Ward, de uitbater van Bibitor-Partoe hun blijdschap uit: “We zijn ontzettend blij en vereerd om deze prijs te ontvangen van Wouter Bentein, adviseur bij Ameel Candy World. Wij bestellen al 15 jaar bij B2B-groothandel Ameel Candy World, de specialist en toonaangevende partner in de confiserie, zoetwaren, snacks en dranken. Ik kwam de actie tegen op hun nieuws- en sociale mediapagina’s en besloot meteen deel te nemen. Het was fantastisch om de Golden Mignonnette te vinden. Bij Bibitor-Partoe hebben we altijd onze klanten een plek geboden om te genieten van een heerlijke kop koffie en een snelle lunch. Met deze prijs kunnen we onze klanten nu trakteren op het lekkerste chocolaatje voor bij hun koffie.”