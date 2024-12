IzyCoffee wil in 2025 van 22 naar 38 shops en zoekt investeerders: “We trekken ook naar het buitenland”

Het begon allemaal in 2018 met een vintage coffeetruck onder de brug in Izegem, in 2025 wil Bart Buyse met IzyCoffee van 22 naar 38 door nieuwe ‘flagship stores’ te openen op echte toplocaties. Voor het eerst wil men ook naar het buitenland en in West-Vlaanderen zijn er plannen voor een extra vestigingen in Adinkerke en Brugge. En Bart Buyse (51) heeft nog goed nieuws: “Larisa is zwanger van ons derde kindje”, lacht hij.

Het verhaal van IzyCoffee begon dus in Izegem met een eerste shop in de Nieuwstraat, in 2019 kwamen er al vestigingen bij in Tielt en Torhout. Om dat te realiseren was er via een Winwinner-investeringscampagne al een eerste keer 150.000 euro opgehaald, met een tweede dergelijke campagne (350.000 euro) was het de bedoeling IzyCoffee in de stations te introduceren. “Maar in de herfst van 2021 ontstonden er echter reusachtige nieuwe markt opportuniteiten en beslisten we het geld in te zetten om twee IzyCoffee flagship stores, grotere winkels in een iconisch gebouw op een toplocatie, te introduceren: De Meir in Antwerpen en Langemunte in Gent. Op dat moment waren dat al onze 9de en 10de shop in Vlaanderen. De derde investeringsronde (500.000 euro) in juni 2023 maakte deel uit van een grotere financieringsronde (1,5 miljoen euro) leidde tot negen nieuwe (flagship)stores. Dit zorgt eind 2024 voor in totaal al 22 shops.”

“Onze totale omzet is in het laatste jaar quasi verdubbeld tot 4,5 miljoen euro”

Maar IzyCoffee ziet nog meer potentieel. “In 2025 willen we doorgroeien naar 38 IzyCoffeshops, daarvoor doen we een financieringsronde van 3,3 miljoen euro. Daarmee hopen we dus 16 nieuwe flagshipstores op toplocaties te openen. Niet enkel meer in Vlaanderen, maar ook in Wallonië, Brussel en zelfs het buitenland. Op die toplocaties, zoals in hartje Brussel, Diestsestraat in Leuven en Maasmechelen Village, kunnen we op weekenddagen 500 tot 1.000 koffies verkopen. In vergelijkbare shops, om Gent als voorbeeld te nemen, hebben we in drie jaar handelsactiviteit, de jaaromzet verdubbeld van 2022 tot 2024 tot 600.000 euro met een EBITDA-marge 30 procent. In Kortrijk halen we daar zelfs 40 procent, weliswaar op een kleinere omzet. De totale omzet van IzyCoffee al in 2024 quasi verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar ervoor, van 2,5 miljoen euro naar 4,5 miljoen.”

Van Rijsel tot Roermond

In de foodservicewereld is IzyCoffee ondertussen een voorbeeld geworden van succesvol ondernemen. De investeerders die als IzyCoffee Ambassador in 2019 meestapten in het verhaal ontvangen nu al voor het vijfde jaar op rij kapitaal en/of interest terug. Via win-winleningn en crowdleningen gaat IzyCoffee nu dus op zoek naar nieuw kapitaal. Er zijn dus 16 nieuwe stores gepland, in West-Vlaanderen een tweede zaak in Brugge en eentje in De Panne als je de storemap (zie ook foto) bekijkt. “De onderhandelingen zijn overal lopende, maar daar mikken we op Adinkerke, inderdaad bij Plopsaland. Ook in Antwerpen plannen we uitbreiding, daar hebben we Wijnegem Shopping Center op het oog. En we trekken voor het eerst naar het buitenland, eigenlijk op vraag van de klanten. Maasmechelen Village is een echte voltreffer, de stap naar Maastricht is klein. Idem voor Rijsel, hier vanuit West-Vlaanderen is dat in onze achtertuin. Maar we gaan dus ook in eigen land uitbreiden, Wallonië is daarbij een volgende stap. Maar we voelen dat de basis er is. In Kortrijk hebben we heel wat mensen uit Rijsel te gast die ons haast smeken om ook de oversteek naar daar te maken, de Waalse toeristen in onze grootsteden vragen dan weer om naar Luik te komen. En dat doen we dus. Ook in het Nederlandse Roermond willen we een store.”

100-tal medewerkers

Bart Buyse verliet ondertussen met zijn gezin de Klijtstraat op de Bosmolens. “Nu wonen we bij onze zaak in Eke, maar we zijn daar flexibel in. Ondertussen ben ik zelf 51 jaar, Larisa verwacht ons derde kindje. Het zijn drukke tijden, zeker omdat naar het buitenland trekken betekent dat je ook rekening moet houden met andere regels en wetten. Maar IzyCoffee is zeker geen onemanshow, de barista’s van het eerste uur zijn mee gestapt in het verhaal, ik heb ook een prachtig management en topvennoten. Ondertussen zijn een honderdtal mensen actief voor, een derde daarvan werkt in vast dienstverband. Onze shopmanagers zijn ook cruciaal, meestal zijn dat local heroes, die bekend zijn in hun stad en in de plaatselijke horecawereld.”

“We betalen al zes jaar dezelfde prijs voor onze koffie, maar die zit wel al in het hoogste segment”

De stijgende koffieprijs is ook niet uit het nieuws weg te branden. “Ik betaal nog altijd dezelfde prijs als zes jaar geleden. Maar we hebben ons meteen ook hoog gepositioneerd als het op kwaliteit aan kwam en we werken al jaren met dezelfde producenten en branders. Ik ga zelf soms ook naar Brazilië, we putten daar uit de vijf procent beste koffies, die dan ook nog worden aangepast aan onze wensen. Maar betalen daar ook de juiste prijs voor, het is de puurste vorm van fairtrade. Maar mochten er prijsstijgingen komen, dan gaan wij die ook moeten doorrekenen.”

Het succes van IzyCoffee verklaart Bart door de gekozen strategie die men blijft aanhouden. “We focussen op ons kernproduct: koffies. Mensen kwamen me al snel vertellen dat we er pannenkoeken zouden moeten bij nemen of het anders niet rendabel zou zijn. We verkopen wel wat nevenproducten, zoals gebakjes die we inkopen, maar we blijven in de eerste plaats een baristabar. We stoppen al onze energie in de koffie. Die blijven we ook bewust in bekers schenken, we bedienen ook niet aan de tafels. Iedereen in de horeca weet dat personeel de hoogste kost is, daarom werken we heel efficiënt.”