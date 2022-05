Izegemse Siciliaan start met afhaalpizzeria: “Nu al positieve reacties”

Sinds vorige week is Francesco Scrima (34) zijn eigen zaak gestart in de Roeselaarsestraat 168, vlak naast Kreatos.

De uit Sicilië afkomstige man werkt al elf jaar in ons land en was hier in de regio al actief bij het Bierkasteel en La Vita e Bella. Sinds vier jaar ruilde hij Roeselare in voor een stekje in de Katteboomstraat in Izegem waar hij nu met zijn gezin huist. Vorige week opende hij zijn afhaalpizzeria La Mia Italia da Francesco. “La Mia Italia betekent ‘mijn Italië’. Alles wat we hier serveren is op en top Italiaans, van de pizza’s tot de koffie. Ik run de zaak in mijn eentje. Je kunt hier niet ter plaatse eten en we brengen ook niet aan huis, je kunt hier enkel afhalen.”

Gefrituurde rijstballetjes

De online commentaren stemmen Francesco tevreden. “De zaak is nog maar opgestart, maar het begint ook goed te lopen. Ik voel me hier ook goed in Izegem, het zijn vooral rustige mensen. En die wil ik nu verwennen met mijn specialiteiten. Uiteraard met een ruim aanbod pizza, maar ook ossobuco, lasagne en cannelloni, en als specialiteit van het huis de arrachini. Dat zijn gefrituurde rijstballetjes met verschillende vullingen. Hier heb je de keuze tussen bolognaise, mozzarela ham of mozarella champignons.”