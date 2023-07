Izegemse pompier bouwt brandweerwagen om tot foodtruck: “Met Stoffels Ice Cream combineer ik mijn liefde voor ijs en de brandweer”

In een ver verleden reed Izegemnaar Christophe Soete al eens met een foodtruck, maar nu is hij helemaal terug. “Mijn liefde voor zelf ambachtelijk ijs te bereiden en de brandweer combineer ik nu in mijn nieuwe foodtruck Stoffels Ice Cream”, zegt Christophe Soete. “Alhoewel ‘nieuw’, het voertuig is al veertig jaar oud maar nog perfect technisch in orde.”

Op de Batjes parkeerde Christophe Soete al even zijn brandweerfoodtruck in de Marktstraat. Voor het talrijk opgekomen publiek serveerde hij samen met zijn partner Anja Delatter ijsjes, wafels en suikerspinnen. Eigenlijk was het proefdraaien daar. Intussen staat de brandweerwagen op punt.

“Ik vond die online, bij een Nederlandse importeur. Die had hem op zijn beurt in Duitsland aangetroffen”, doet Christophe Soete het verhaal. “Eigenlijk werd hij halfweg de jaren tachtig in Nederland gebouwd, daarna deed hij dienst als brandweerwagen in het oosten van Duitsland. Tot vorig jaar zelfs. Het voertuig was dan ook technisch compleet in orde, het raakte vlotjes door de keuring.”

Ombouwwerk

Er kwam wel wat ombouwwerk aan te pas. “Dat liet ik door een constructeur in Zedelgem doen. Er zelf aan beginnen is quasi onmogelijk, je moet aan heel wat regels voldoen in verband met de hygiënenormen. Gelukkig hadden ze in Nederland al de watertank en de pomp verwijderd. Het bedrijf speurt voornamelijk naar brandweerwagens die ze dan als campers inrichten, in mijn geval was het dus voor een foodtruck. Het is geen gemakkelijke zoektocht geworden, want je moet ook in het voertuig recht kunnen staan.”

Christophe bewaart een anekdote aan de aankoop. “Om de verkoop te beklinken nodigde de importeur me uit om die te bespreken bij een kop koffie. Ik hapte toe en plande dit al de ochtend nadien. Ik had er echter niet bij stilgestaan dat het in de buurt van Groningen was…”

Stoffels Ice Cream

In een vorig leven had Christophe Soete al eens een foodtruck, maar slechts een korte periode. “Toch bleef het vuur om nog eens met zoiets uit te pakken smeulen”, lacht de brandweerkorporaal bij de post Izegem van hulpverleningszone MidWest.

“Van opleiding ben ik immers kok. Ik volgde de hotelschool en deed nog een specialisatie roomijs en chocoladebereiding. Ik ben daar altijd graag mee bezig geweest. Vooral ambachtelijk roomijs bereiden is mijn ding. Beroepshalve ben ik rijschoolinstructeur en zo blijft er tijd over voor een bijberoep, dat Stoffels Ice Cream is geworden. Naast het roomijs verkopen we ook suikerspinnen en bubbelwafels, een nieuwigheid. Die kunnen we serveren in een puntzak met een bol roomijs erbij en een toef slagroom”, likkebaardt hij.

Naamsbekendheid

Met de foodtruck trekt Christophe richting evenementen, naar de kust en naar avondmarkten. “In het centrum van Gent of Antwerpen zul je met niet zien, want de 40 jaar oude foodtruck voldoet aan geen enkele euronorm. Maar in West-Vlaanderen zijn we er wel nog overal mee welkom. We willen vooral bekendheid verwerven nu. We willen straks immers ook uitrukken naar communies, bedrijfsevents en andere feesten.”

Arriveren op dergelijke feestjes zal met de nodige toeters en bellen gebeuren. “Alle zwaailichten werken nog. De sirene was er wel uitgehaald, maar ik plaatste intussen een nieuwe”, knipoogt Christophe Soete.