Izegemse Batjes (16-18 juni) grijpen terug naar oud recept en willen weer kleurrijk en feestelijk zijn

Er waait een nieuwe wind door de Izegemse Batjes. De handelaars namen het heft in handen, richtten een eigen vzw op en staan nu in voor de organisatie van het feestweekend dat dit jaar van 16 tot 18 juni plaatsvindt. “Het moet weer feest in de stad worden”, klinkt het bij spreekbuis en straatverantwoordelijke, Bart Simoens.

In januari kwam het nieuws dat Unizo de Batjes niet meer zou organiseren hard binnen, maar al gauw sloegen de verschillende handelaars de handen in elkaar en samen met de dienst economie van de stad Izegem probeerde men de Izegemse Batjes een doorstart te laten nemen.

Jonge tandem aan hoofd van de vzw

Na 55 jaar ligt de organisatie dus opnieuw in handen van de handelaars die daarvoor de ‘vzw Handelaars Izegem’ oprichtten om zo weer drie dagen volksvertier en shopplezier aan te bieden. De kern telt 12 leden en daar maakt Unizo ook nog steeds deel van uit. Ze worden vertegenwoordigd door voorzitter Pieter Haesbrouck en Saartje Allosserie.

Unizo treedt ook als ondervoorzitter, maar verder een opvallende jonge tandem aan het hoofd van het bestuur met voorzitter Janne Verbrigghe (Verso) en secretaris en penningmeester Maxim Truyts (Albert Vastgoed). Verder ook Lindsey Baekeland (Lily’s Fashion), Eline Coppens (‘t Kopje Koffie), Steven Dochy (Garage Dochy), Dominique Manhout (Optiek Exclusief), Natalie Mulier (Co-Z), Brecht Naeyaert (garage Naeyaert), Tom Sintobin (horecazaken De Koornmarkt en de Grote Markt), David Stekelorum (Autoparts Stekelorum) en Hilde Verbrigghe (Verso).

Ingekort parcours

Het parcours wordt aangepast met de bedoeling om de stands van de deelnemers te concentreren. Volgende straten en pleinen zullen in het parcours zitten: Roeselaarsestraaat vanaf de hoek met de Kruisstraat tot aan de Marktstraat, stukje Gentsestraat tot aan de hoek met de Kerkstraat, Marktstraat, Grote Markt, Hallestraat, Korenmarkt, Melkmartstraat, Melkmarkt en de parking in de Wijngaardstraat waar David Stekelorum weer optredens zal organiseren.

Door de werken aan de centrumbrug zal de Korenmarkt deels ingenomen worden als werfzone. Exact zicht daarop is er nog niet, maar voor het stadhuis zal er normaal plaats zijn voor standen. Er wordt ook nog een stukje Bruggestraat (tussen de Grote Markt en de Dirk Martenslaan) in back-up gehouden mochten een aantal deelnemers niet op de Korenmarkt terecht kunnen.

Lege stukken omwille van veiligheid

Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen kunnen op stukken van het uitgetekende parcours geen standen staan omdat de door de brandweer vereiste vier meter doorgang niet kan gegarandeerd worden. Dat is onder meer het geval in de Roeselaarsestraat tussen de Wijngaardstraat en de Marktstraat en het laatste gedeelte van de Marktstraat naar de Grote Markt toe. Ook de Nieuwstraat wordt om die reden uit het parcours geschrapt.

Om die straten ‘gevuld’ te krijgen grijpt de organisatie terug naar het oude recept van de straatverantwoordelijken. “Zij zullen de nodige bewegingsruimte hebben om dat zelf goed in te vullen.” Als straatverantwoordelijken ook de bestuursleden Eline Coppens (Grote Markt, horeca), Hilde Verbrigghe (Grote Markt, handelaars), Tom Sintobin (Korenmarkt en Melkmarkt, horeca), Steven Dochy en Brecht Naeyaert (Grote Markt, autodealers), Dominique Maenhout (Korenmarkt, handelaars), Natalie Mulier (Melkmarktstraat en Melkmarkt, handelaars) en David Stekelorum (Wijngaardparking). Maar ook enkele mensen die niet in de vzw zitten steken daar mee de handen uit de mouwen: Annelies Missiaen (‘t Belfort, Roeselaarsestraat deel 1), Steven Buyck (Buyck en Dousy fotografie, Roeselaarsestraat deel 2), Marnix Molly (Coiffure Jeunesse, Roeselaarestraat deel 3) en Bart Simoens (Bodegon, Marktstraat).

Mobiliteit als centraal thema

Er komt ook een animatieprogramma, maar dat moet nog op punt gezet worden. Er circuleren al veel verschillende denkpistes, onder andere een tekenwedstrijd voor de kinderen van de lagere scholen. Sowieso is er al het feestprogramma op de Wijngaardparking. Saartje Allosserie ontwierp ook een nieuwe en zeer kleurrijk logo. “We willen kleuren en sfeer in de Batjes brengen. We zullen ook werken met een centraal thema: mobiliteit. Dat betekent dat we de auto’s naar de Grote Markt laten terugkeren en dat we ook veel fietshandelaars op ons parcours een plaatsje zullen geven. We moedigen ook de handelaars van buiten het Batjesparcours aan om ook deel te nemen.”

De Batjes vinden plaats in het weekend voor het BK naar Izegem komt. “We organiseren daarom ook een etalagewedstrijd in aanloop naar Batjes en het BK toe. Ook in de leegstaande panden zullen we kijken voor de aankleding van de etalage in het gepaste thema”, zegt Sandra Verbrugge van de dienst economie.

Maar de Batjes willen hun naam ook alle eer aan doen. “Er zullen ook echte batjes te doen zijn, de handelaars zullen fikse kortingen geven. Ook de vele terrasjes doorheen het parcours zorgen mee voor de gezellige ambiance.”