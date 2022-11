Izegem heeft met Maison Noire een nieuwkomer in culinaire gids Gault&Millau

Izegem kent met La Durée, Villared, De Smaak en Gastrobar Vonk al vier vaste waarden in de Gault&Millau, maar in de nieuwste editie is er voortaan ook plaats voor nieuwkomer Maison Noire. Het restaurant in de Lendeleedsestraat krijgt een mooie 12 op 20 en is vereerd met die score.

Maison Noire opende in oktober 2020 de deuren, maar moest amper anderhalve week later alweer de deuren sluiten. De tweede lockdown in volle coronacrisis was een feit. “Door die tegenslag zijn we zeven maand verplicht dicht gebleven, maar we hebben nooit het hoofd laten hangen”, vertelt gastvrouw Deborah Naert (33), die met haar man en chef Bert Coopman (32) en sous-chef Martijn Fraeyman (24) de zaak runt.

“Niet lang daarna verzorgden we in de weekends takeaway-gerechten, om ook de voeling met onze klanten niet te verliezen, want voor je het weet, beland je in de vergeetput. We hadden nochtans een zeer goede start gekend. Toen we weer open mochten, zijn we met hernieuwde moed begonnen. Dat we nu al bekroond worden in de Gault&Millau doet dan ook enorm veel deugd. We zijn het als een motivatie om er nog extra voor te gaan.”

Mooie producten

De score van 12 op 20 betekent dat het restaurant volgens de culinaire gids “een aanrader” is. Op zijn site omschrijft de gids het zo: “Een bijzonder vriendelijke service en mooie producten markeren dit gezellig ingericht restaurant”. Lovende woorden die fijn om horen zijn, beaamt Deborah. “We zijn ooit begonnen in restaurant Merl’O in Roeselare, maar moesten daar noodgedwongen verhuizen omdat de eigenaar andere plannen met het pand had. Na een zoektocht kwamen we hier in Izegem terecht. Naast een nieuwe naam wilden we ook een breder concept uitrollen. We hadden dan ook de ambitie om vroeg of laat in een culinaire gids te staan, maar hadden niet verwacht dat dit nu al zou gebeuren. Dat het nu toch zover is, voelt uiteraard heel fijn aan en zien we een bekroning op ons harde werk. We nemen dit ter harte, maar gaan niet op onze lauweren rusten. Bij elke nieuwe service zullen we steeds het beste van onszelf geven.”

Totaalplaatje klopt

Wat de jury nog aansprak tijdens hun bezoek, weet Deborah niet .”Zoiets gebeurt altijd anoniem, maar we hebben begrepen dat het totaalplaatje klopte. We werken altijd met kwalitatieve producten, goede kruidingen en houden uiteraard versheid hoog in het vaandel. De Belgisch-Franse keuken staat hier centraal, maar we hebben ook een uitgebreide wijnkaart. Bert doet ook altijd zijn best om klassiekers met een eigentijdse twist af te leveren, zodat wat je op je bord krijgt toch altijd speciaal aanvoelt. Ook daar willen we in de toekomst verder op inzetten, maar uiteraard gaan we hier ook een goed glas op drinken.”