Iwona (34) en Manuel (40) heropenen tearoom ‘t Pomphuys in Torhout na twee jaar leegstand: “We runnen nu drie zaken”

Goed nieuws voor wie in een gezellig interieur van iets lekkers wil genieten. Tearoom ‘t Pomphuys, waar je voortaan ook een lunch kunt eten, heeft de deuren heropend. Het pand heeft meer dan twee jaar leeggestaan, maar straalt als nooit tevoren. Zowat alles is vernieuwd, van de toonbank tot het meubilair.

De uitbaters zijn de Poolse Iwona (34) en haar man Manuel Dewulf (40) uit Torhout. Ze hebben twee dochters, Zuzanna (8) en Lilianna (6). Ze zijn aan hun derde zaak in evenveel jaar toe. Ze runnen ook de broodjeszaak Buikgevoel in de Oostendestraat en café De Mazzel op de Burg. En met succes!

Niet in weekend open

‘t Pomphuys, dat zich in de Nieuwstraat bevindt, zal niet in het weekend open zijn, maar wel van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur en op woensdag van 9 tot 18 uur. Manuel, die kok en patissier van opleiding is, zal er in de keuken staan, Iwona zorgt voor de bediening. In de tearoom worden er pannenkoeken, wafels, vers gebak, ijs, chocomousse, tiramisu en noem maar op geserveerd. ‘s Middags is er een lunch mogelijk met onder meer verse soep, een vispannetje, spaghetti en ribbetjes.

“Drie zaken runnen vraagt veel inzet, maar we doen het op de eerste plaats voor de mensen”, zegt Iwona. “In Buikgevoel en De Mazzel hebben we veel trouwe klanten en we hopen dat dit ook in ‘t Pomphuys het geval zal zijn. De kern van de zaak is de klanten tevredenstellen. Een vriendelijk woord kost geen geld.”

Gerestaureerde pomp

Bij ‘t Pomphuys staat een gerestaureerde stadspomp uit 1868 in blauwe hardsteen. Ze is zuilvormig en gebouwd in neorenaissancestijl. “Ze is er ooit gekomen om een nieuwe uitbraak van cholera in Torhout tegen te gaan”, weet Manuel. “Die zware infectieziekte verspreidt zich namelijk vooral via vervuild drinkwater.”