Ive (46) en Sandy (45) al 15 jaar de gezichten van stadsbrouwerij ‘t Koelschip: “Ik was die gast die met zijn vrienden eens een pint dronk”

Van buitenaf lijkt het een gewone drankenwinkel, maar eigenlijk gebeurt er veel meer bij ’t Koelschip. Het is een stadsbrouwerij waar bier gebrouwen en opgeslagen wordt in tanks, en dat middenin het centrum van Oostende. Op Nieuwjaarsdag vieren Ive (46) en Sandy (45) de vijftiende verjaardag sinds de opening. Sinds kort is er zelfs een kaasbar boven de brouwerij.

Ive Mostrey en Sandy Major zijn ondertussen bekende gezichten in Oostende. Vijftien jaar geleden begonnen ze met een bierspeciaalzaak in de Van Iseghemlaan, vlak bij het Oostendse Kursaal. Vijf jaar later brouwden ze er hun eigen eerste biertje. Bij de opstart kon er in de stadsbrouwerij amper 60 liter per jaar gebrouwd worden. Ondertussen is de capaciteit opgetrokken tot 50.000 liter.

“Sandy is eigenlijk de brouwster”, moet Ive bekennen. “Initieel was ik dat, maar al snel werd duidelijk dat Sandy eigenlijk veel fijner te werk gaat dan ikzelf. Ze had een wat fijnere smaak en had meer discipline in haar afwegingen en recepten. En dus focus ik mij eerder op het zware werk en op het proeven.” (lacht)

Webshop

Voor Ive startte het bierverhaal in 2008 al. “Een echte bierliefhebber, ik? Ik was die gast die samen met zijn vrienden eens een pint dronk, dat wel”; vertelt Ive. Het verhaal begint zelfs al in 2006. “We deden mee met Hobbykok 2006, een beetje de voorganger van de televisieversie. Van de 500 inschrijvingen raakten we tot in de finale. Dat was op een beurs. Daar raakte ik aan de praat met een groothandelaar. Die vroeg me om West-Vlaanderen wat te coveren en zo ging de bal aan het rollen. Ik trok met bieren rond langs de kust en in de westhoek, tot in Kortrijk. Sandy kwam er uiteindelijk bij toen we de grote installatie geplaatst hebben, waardoor onze capaciteit sterk verhoogd werd.”

Twee jaar nadat hij met een webshop startte in 2008, opende Ive een bierhandel in de Van Iseghemlaan. “Op vraag van de restaurateurs eigenlijk”, duidt Ive. “Er was een tekort aan speciale bieren in de grootwarenhuizen. Als je het aanbod van toen vergelijkt met dat van nu… Er was veel vraag naar en daar wilden we op inspelen. Dat zorgde ervoor dat restauranthouders veel gemakkelijker aan hun bieren geraakten. Ik had een netwerk van 900 bieren bij 200 brouwerijen, binnen de week leverbaar. In 2013 zijn we dan gestart met workshops brouwen en dat heeft eigenlijk de aanzet gegeven tot het optrekken van de capaciteit. Je moet weten dat we in geen tijd voor twee jaar ver volgeboekt waren.”

Oostende Bonsoir

Op vandaag brouwen Ive en Sandy zo’n 50.000 liter bier per jaar. “75 procent zijn brouwsels voor onszelf en 25 procent dient voor de workshops. Ons paradepaardje? De Oostende Bonsoir, een biertje met 8,400 procent alcoholgehalte. De 8,400 verwijst naar de postcode van Oostende. En het biertje is een ode aan Arno. Maar we hebben ook de Zeegeuze, Gie Zie Mien Zèèkapting, Krevet, saison à l’Ostendaise, Sleeping Dog, Winter is Coming en Amour Fou in ons assortiment. Deze bieren worden alleen bij ons gebrouwen”, aldus Ive.

Sinds kort kan je er ook geniet van een kaasplank ‘boven de brouwerij’. “We hadden moeite om mensen naar boven te krijgen. We probeerden met voetjes op de grond, pijlen… Niets werkte. Tot we de naam aanpasten. We hebben er ludiek ‘Welkom in de kaasbar boven de stadsbrouwerij in Oostende’ van gemaakt. Vermoedelijk de langste naam voor een horecazaak in ons land. (lacht) maar het werkt nu wel. Mensen kunnen hier terecht om van verschillende kazen te genieten, vergezeld van een biertje”, besluit Ive trots.

