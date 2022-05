Italiaanse zussen openen fish and chips in hartje Roeselare: “We werken met verse vis en doen alles zelf”

Op de hoek van de Albrecht Rodenbach- en de Karnemelkstraat opende deze week Fish & Chips Ajla. Twee Italiaanse zussen met Albanese roots hopen met deze Engelse klassieker een plek te veroveren in het Roeselaarse horecagebeuren. “Belgen zijn dol op vis én op frietjes.”

Brisilda Ejupi (27) verhuisde in 2019 met haar man naar Oostnieuwkerke in Staden. Twee maanden geleden volgde haar jongere zus Sara (20) haar naar België. Sinds deze week baten ze samen Fish & Chips Ajla uit, op de hoek van de Albrecht Rodenbach- en de Karnemelkstraat vlak aan de Burgerschool.

Geen pizzeria of Albanees restaurant voor de zussen, maar wel een Engelse klassieker op de menukaart. “We wilden iets nieuws openen in Roeselare”, vertelt Brisilda. “Er bevinden zich hier al heel wat verschillende zaken, maar geen fish and chips. Ik heb dat vroeger ontdekt tijdens de lessen Engels op school. Belgen zijn dol op vis en de combinatie met frietjes werkt uitstekend.”

Of dat hard zal aanslaan, is nog een spannend vooruitzicht voor de zussen. Ze laten alvast niets aan het toeval over. “We werken met verse vis die we zelf paneren. Daarnaaast bieden we ook andere visgerechten aan zoals calamares, kabeljauw en finger fish.”

Studentenmenu aan 5 euro

De locatie aan de Burgerschool biedt ook mogelijkheden. “We hopen heel wat leerlingen over de middag te mogen verwelkomen. Daarom hebben we drie studentenmenu’s gemaakt, elk aan slechts vijf euro.”

Het pand, dat vroeger dienst deed als kruidenierszaak en nachtwinkel, werd volledig gerenoveerd. Over een naam moest Brisilda niet lang nadenken. “Mijn dochtertje van twee heet Ajla, en ik vond dat als titel goed klinken.”

Fish & Chips Ajla is elke dag open tussen 11.30 en 13.30 uur, en van 15.30 tot 22 uur. Woensdag geldt als de wekelijkse sluitingsdag. Meer info via hun gelijknamige Facebook- of Instagrampagina.