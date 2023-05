Italiaanse flair bij Villa Cipressa in voormalig pand Hertog Jan

Op de originele locatie van driesterrenrestaurant Hertog Jan, langs de Torhoutsesteenweg in Brugge, hebben chef Thijs Gelaude en zijn vrouw Chaëlle Danneels de deuren van hun zomerse pop-up Villa Cipressa geopend. “We bieden een frivole Italiaanse gastronomische ervaring met topproducten uit ‘de laars’”, zegt Thijs.

Het landelijke villaatje waar sommelier Joachim Boudens en chef Gert De Mangeleer hun Michelinsterren verdienden is geen vreemde omgeving voor de uit Zwevezele afkomstige Thijs Gelaude. Hij toverde er drie jaar lang verfijnde gerechten op het bord onder de vleugels van het topduo. In 2014 nam hij er afscheid en nu, bijna tien jaar later, blaast hij het bekende pand samen met zijn vrouw nieuw leven in.

Thijs en Chaëlle hebben al die jaren niet stilgezeten. Met hun team Catering Cachette legden ze zich toe op eigenzinnige, gastronomische pop-up concepten. Denken we maar aan De Oesterij in Yerseke met creatieve zeevruchtengerechten, Diner Separé in Vollezele bij Gent, en WILD in Kortrijk waar de kaart getrokken werd van de smakelijke wildcreaties. Nu kiezen de chef en zijn vrouw, die zich toelegt op de bediening in de zaal, met Villa Cipressa voor een speelse Zuid-Italiaanse ervaring in Brugge.

“We gaan voor een frivole Italiaanse gastronomische ervaring, met herkenbare topproducten en wijnen uit ‘de laars’”, zegt Thijs. “Verwacht geen klassieke Italiaanse keuken met pizza of traditionele pasta. Uiteraard gebruiken we wel authentieke zuiderse kruiden en ingrediënten – van gerijpte prosciutto tot huisgemaakte gelato – maar dat doen we op een verfrissende creatieve manier.”

Diner en lunch

Thijs en Chaëlle serveren in Villa Cipressa een vaste dinerformule met drie of vier gangen, voorafgegaan door een viertal originele zomerse hapjes. Voor het diner kun je er terecht van donderdag- tot en met maandagavond (69-84 euro). Lunchen kun je er op donderdag, vrijdag en zondag.

Meer info: www.villa-cipressa.be