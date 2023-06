Italiaanse delicatessenzaak Prelibum in Roeselare opent zaaltje voor evenementen in klein gezelschap

Cindy De Jonghe en Nicola Napoli van de Italiaanse delicatessenzaak Prelibum in de Iepersestraat in Roeselare beschikken voortaan over een zaaltje voor evenementen. “De ideale plek voor kleine feestjes, vergaderingen of evenementen”, aldus het koppel.

Ruim vijfenhalf jaar geleden startten Cindy en Nicola in de Iepersestraat hun delicatessenzaak Prelibum. “Klanten vroegen regelmatig of we geen klein zaaltje wisten voor een feestje of een ander evenement”, zegt Nicola. “Daarom hebben we besloten om onze opslagruimte om te bouwen tot een gezellige ruimte waar plaats is voor 36 gasten.” Ook twee ruime terrassen werden inmiddels ingericht.

Het zaaltje wordt zaterdag aan het publiek voorgesteld met een proeverij van Italiaanse wijnen. “Het zal ook beschikbaar zijn voor familiefeesten, vergaderingen, rouwmaaltijden of andere kleine bijeenkomsten. De catering verzorgen wij zelf in samenspraak met de klant.”