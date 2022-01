Italiaans restaurant ‘Da Franco’ op de grote markt is over te nemen: “Het is normaal dat ik pijn in mijn hart zal hebben”

Francesco ‘Franco’ Cottone wil zijn restaurant ‘Da Franco’ op de Grote Markt mettertijd overlaten. Hij staat bijna 50 jaar in de horeca. “Ik word 67 en wil in rustiger tijden nog wat van het leven genieten met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.”

In 1973 verliet Francesco ‘Franco’ Cottone (66) zijn geboorteland Sicilië omdat er daar te weinig werk was. Hij trok naar Noord-Italië op zoek naar een baan. Toen hij 18 was kwam Franco naar België. Hij vond onmiddellijk werk in Restaurant Parma in Leuven. Daarna trok hij naar Kortrijk en werkte in het Ring Shopping.

Label ‘Ristorante Italiano’

“Kortrijk was een pluspunt, want ik leerde er mijn vrouw Kristien kennen die van Kortrijk is”, glimlacht Franco. In 1977 werd hij zaalverantwoordelijke in restaurant ‘Da Gianni’ van Gianni Bombini op de Grote Markt. Tien jaar later nam Franco de zaak over. Het werd ‘Da Franco Ristorante Al Garda’, nu al langer beter bekend als ‘Da Franco’.

Ik plak geen datum op de overname, dat mag over een week, maand of jaar zijn

“Het was en is een mooi stukje Italië op de Grote Markt in Kortrijk met verse Italiaanse pasta en originele Italiaanse ingrediënten, zoals mijn gepelde tomaten uit Italië.” Met trots draagt ‘Da Franco’ sinds 2003 het label ‘Ristorante Italiano’.

“Een erkenning van het Italiaanse ministerie van Land- en Bosbouw, waaronder ook de horeca valt. Het toont aan dat ‘Da Franco’ authentieke Italiaanse gerechten bereidt met Italiaanse kwaliteitsproducten en volgens de opgelegde kwaliteitsnormen.”

Van het leven genieten

Voor Franco hoeft de overname niet per se onmiddellijk gebeuren. “Dat mag over een week, maand of jaar zijn. Ik plak er geen datum op en wacht rustig af wat er komt. Ik hoop wel dat het warm, authentiek en typisch blijft. Ik ben trots op wat ik bereikt heb met de zaak. Het is normaal dat ik pijn in mijn hart zal hebben na de overname: c’est la vie”, vertelt Franco.

Souvenirs? “Het belangrijkste: ik heb hier mijn vrouw leren kennen. Eigenlijk was ik een eenvoudige migrant die hier het nodige werk en respect zocht en ook vond. Klanten van het eerste uur die met hun ouders kwamen eten, komen nu met hun kinderen.” Franco trekt later niet naar Sicilië, maar blijft in België.

“Mijn leven is hier. Wat moet ik in Sicilië gaan doen, er is daar niemand meer. Plots is het bijna 50 jaar later”, mijmert Franco. “Ik voel me niet oud genoeg om nu al te mijmeren over wat voorbij is, dat is voor later. Het belet helemaal niet dat ik wel eens aan de toekomst denk. Ik word 67 en wil in rustiger tijden nog wat van het leven genieten met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, hier in België.”

(PVH)