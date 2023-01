Isabel Verlende opent Belle Histoire in voormalig café De Bronne: “Bruine kroeg met vrouwelijke touch”

Op de locatie in de Calvariebergstraat waar jarenlang café De Bronne gevestigd was, opende Isabel Verlende de deuren van Belle Histoire. “Ik noem het een bruine kroeg met een vrouwelijke touch”, zegt Isabel. “We voorzien ook iedere middag een weeklunch.”

Als echtgenote van Peter Duyck, de man die twintig jaar lang café ’t Risico runde, is de horeca alvast geen vreemde omgeving voor Isabel Verlende (42). “Toen we de beslissing namen om te stoppen met ’t Risico (het pand werd verkocht aan Lieven Vynck die er later dit jaar met een restaurant zal starten, red.) kreeg ik het gevoel dat ik de horeca toch wel zou missen. Ik had dan wel mijn hoofdjob als sociaal verpleegkundige in de interne geneeskundige dienst van KBC maar op zondag hielp ik altijd mee met Peter in ’t Risico en dat contact met de klanten beviel me echt wel”, zegt Isabel.

“En toen we hier in de straat een tijdje terug in de rij stonden bij de bakker viel het oog van Peter op dit horecapand dat intussen al zo’n 4 à 5 jaar leegstaat. We informeerden bij de eigenaar en nadat we een degelijk businessplan voorgelegd hadden, kregen we een huurcontract. Ik geef nu mijn vaste job als sociaal verpleegkundige, die ik twaalf jaar lang heb uitgeoefend, op om me volledig in dit nieuwe horeca-avontuur te storten. Peter is nu pensioengerechtigd maar zal me hier op zondag zeker nog bijstaan.”

“Ik geef mijn vaste job op om me volledig in dit nieuwe avontuur te storten”

Naar de herkomst van de naam voor de zaak moeten we niet al te ver zoeken. Isabel wordt haar vrienden steeds Belle genoemd en ze wil er natuurlijk een mooi verhaal van maken. “Ik zie de zaak als een combinatie van bistro en café, maar noem het ook wel graag een bruine kroeg met een vrouwelijke touch.”

“Op de eetkaart staan heel wat gerechtjes die we in ’t Risico ook al serveerden, zoals de fel gesmaakte spaghetti, maar ik zorg ook iedere middag voor een weeklunch, bestaande uit soep en een hoofdschotel voor slechts 16 euro. Daarbij kies ik vooral voor klassieke Vlaamse kost. In de eerste week is dat bijvoorbeeld witloof in hamrolletjes, of chicon gratin in de volksmond”, vertelt Isabel.

Speelpleintje

“Een nachtzaak wil ik er zeker niet van maken. In principe sluit ik om 23 uur al zou dat op vrijdag misschien wel wat kunnen uitlopen… (lacht) “Ik ben trouwens heel tevreden dat de buurt hier heraangelegd werd, met een mooi parkje en speelpleintje hier vlak naast de deur. Als het weer het weer toelaat, zal ik hier trouwens ook een terrasje bij de zaak uitstallen.”

