Ingrijpende bodemsaneringswerken aan restaurant Het Merelnest in Waardamme

Momenteel zijn er ingrijpende grondwerken aan de gang in de Kortrijksestraat in Waardamme ter hoogte van restaurant Het Merelnest. Deze zijn nodig om de mazout- en benzineverontreiniging van het voormalige tankstation Drie Koningen op te ruimen.

Het was wel eventjes schrikken voor Peter Cappelle en Natasha Vandenbussche, de huidige eigenaars van restaurant Het Merelnest, toen ze een schrijven van Bofas kregen dat de grond voor het restaurant gesaneerd moest worden. Bofas is verantwoordelijk voor de bodemsanering van tankstations in heel België, financieel of operationeel. De operationele tussenkomst van Bofas bestaat erin om bij gesloten tankstations indien gesloten voor 27 maart 2006, wat ook hier geldt de sanering uit te voeren. Het fonds neemt dan ook alle effectieve saneringskosten voor zijn rekening.

Drie brandstoftanks

“We hebben deze eigendom een kleine 10 jaar geleden gekocht met een blanco bodemattest van de gemeente. We wisten toen niet wat er hier nog allemaal in de grond zat. We vernamen het pas in de eerste gesprekken met de mensen van Bofas. We zijn ons ervan bewust dat de sanering nodig was, dus hebben we onze volledige medewerking verleend”, weet Peter Cappelle te vertellen. Voor het huidige restaurant was hier Café Drie Koningen. In 1960 werd toen door Georges Demunck en Magdalena Vandewalle aan het café een benzinestation geopend, dat een jaar later werd overgenomen door Jozef Debie en Martha Verleye. De laatste uitbaters van het café met benzinestation waren Willy Moors en Clara Tailieu. Het Café Drie Koningen werd in 1991 afgebroken en vervangen door het huidige gebouw.

Archief foto van café Drie koningen en de benzine pompen ervoor.

“Het zijn ingrijpende werken. Onderzoek leerde ons dat er nog drie brandstoftanks waren die gewoon met water opgevuld waren, samen met natuurlijke resten van verschillende brandstoffen. De aangestelde aannemer heeft deze tanks blootgelegd. Een gespecialiseerde firma is ze komen leegmaken waarna ze gelicht konden worden. Alles werd op een verantwoorde manier gerecycleerd, zonder bijkomende schade aan het milieu te veroorzaken. Eens de brandstoftanks uit de grond waren, werden de nodige stappen gezet om de verontreinigde bodem, gedeeltelijk tot op drie meter diepte, te verwijderen en te saneren.”

Gaslek

Daar liep het vrijdag 25 februari eventjes mis toen er bij het aanbrengen van de grondbemaling door de middendrukgasleiding werd geboord en het kruispunt een viertal uur volledig afgesloten werd voor alle verkeer ter hoogte van de werken. Nu zal er een aantal weken water uit de bodem opgepompt worden dat brandstofresten bevat. Dat water zal via een koolstofinstallatie gereinigd worden en opnieuw geloosd worden.

“Dankzij goede afspraken met de aannemer kan het restaurant openblijven en is de ingang verlegd vanaf onze parking. De werken zouden ongeveer drie tot vier weken in beslag nemen”, gaat Peter verder.

“Alle saneringswerken worden door Bofas betaald, maar wij moeten wel de heraanleg van ons terras en de beplanting bekostigen. Daarvoor voorzien we waterdoorlatend materiaal en Eco gravel. We hopen dit te kunnen verwezenlijken vanaf eind maart. Zowel Natasha, onze dochter Axelle en ikzelf zullen blij zijn wanneer de werken ten einde zijn en we een echt blanco bodemattest hebben”, besluit Peter Cappelle.