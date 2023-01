Ingeborg en Jean nemen Stuiverhoek over: “Op hetzelfde elan verder”

Het bekend eet- en praatcafé Stuiverhoek in Oostende krijgt nieuwe uitbaters. Ingeborg, Jean en Aaron worden de gezichten van de bekende zaak waar ze uitpakken met heel wat nieuwigheden.

De Stuiverhoek op de hoek van de Stuiver- en Roodborstjesstraat op Stene is al jaren een begrip bij buurtbewoners, passanten of wie de begraafplaats vlakbij bezoekt. “In april vorig jaar was ik hier voor het eerst actief als dienster”, zegt Ingeborg Deman. “Ik had ervaring in de verkoop en het contact met klanten, en baatte 13 jaar in de Heilig Hartlaan op het Westerkwartier een eigen kruidenierszaak uit. De horecasector bevalt me echt en ik doe het met liefde en passie.” Toen de Stuiverhoek over te nemen was, aarzelden Ingeborg en Jean De Coster niet: “We zijn tien jaar samen, trouwden eind december en hadden ons altijd voorgenomen de stap te zetten als er zich een opportuniteit aandiende.”

Vernieuwing

“De reacties op de overname zijn positief. De wijk heeft zo’n eet- en praatcafé nodig”, weet Ingeborg. “Ik wil voor de Stuiverhoek verdergaan op hetzelfde elan. De dagschotels blijven behouden en in de namiddag zijn er huisgemaakte pannenkoeken en wafels, en ook ijscoupes te verkrijgen.” Maar er wordt ook vernieuwd: ze schakelen over op Jupiler en zullen ook ’s avonds open zijn. “Mensen kunnen hier ook na 18 uur terecht en daar is nood aan”, luidt het. Vernieuwing komt er ook vanuit de keuken: op de kaart staan pasta’s, vis- en vleesgerechten, kip en slaatjes. Chris Vandekerckhove, die 20 jaar ervaring heeft, is blij dat hij ook zijn specialiteit kan serveren: “Een echte vissoep van het huis.” Nieuw is ook dat men er in het weekend ’s avonds zal kunnen eten. “Op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond is de keuken ook open. We vragen wel om vooraf te reserveren, want zeker op zondag zal het druk zijn.”

Meer dan een café

Op woensdag 18 januari openen ze de deuren. Ingeborg doet de zaal en krijgt hulp van haar zoon Aaron die achter de bar staat. Jean De Coster geeft nog les en doet het schooljaar uit; hij zal in het weekendhelpen. Jean is ook actief in de standup comedy. “We spelen met het idee om hier ook comedy-avonden te houden in samenwerking met Injabulo Events”, luidt het. In de Stuiverhoek zet ook het sociaal leven zich verder. Er is een kaartersclub (manillen en rami bridge), een spaarkas met 100 leden en ook de Perkez-voetbalploeg ‘weireldploegje’ heeft er onderdak. Er zijn 45 plaatsen binnen en een 20-tal buiten. “Binnen maken we ook plaats voor een koffietafel op aanvraag.”

Stuiverhoek is gesloten op maandag en dinsdag. Reserveren kan op 0496 18 42 83. De zaak heeft ook een eigen Facebookpagina ‘bij Ingeborg, Jean en Aaron’, die dagelijks Stuiverhoek nieuws brengt. (efo)