Ingeborg (45) opent tapasbar Mamzel op Zeedijk Oostduinkerke: “De horeca is mijn adrenaline”

Ingeborg Dejaegher (45) is geboren in Poperinge, groeide op in Gent, maar verhuisde op doktersadvies naar de kust. Het is daar, in Oostduinkerke, dat ze haar wijn-, bier- en tapasbar Mamzel heeft geopend. Nochtans komt Ingeborg uit heel andere branche. In Gent was ze aan de slag in een uitzendkantoor, in Koksijde runde ze een immokantoor en nu gooit ze haar professionele leven over een andere boeg. “Dat ik aan de kust woon, heeft alles met mijn zoontje te maken.”

Haar Oost-Vlaamse tongval verraadt dat Ingeborg niet opgroeide aan zee. “Tot mijn 32ste woonde ik in Gent. Na de geboorte van mijn zoon Emile, die intussen 13 jaar is, verbleef hij anderhalf jaar in het ziekenhuis door longproblemen. Hij had een derde long en die drukte te veel op de twee andere. Ook zijn luchtpijp was onvoldoende ontwikkeld. Dat zorgde ervoor dat hij van het ene moment op het andere blauw uitsloeg. De gezonde zeelucht zou hem goed doen, adviseerde de arts me. En hij heeft gelijk. Sinds we aan zee wonen gaat het veel beter met Emile.”

Ingeborg ging aan de slag in het immokantoor Ultimo in Koksijde en startte zes jaar geleden een tweede vestiging in Oostduinkerke. “Horeca is steeds de adrenaline in mijn leven geweest”, geeft Ingeborg toe. “Toen ik vrienden in Oostduinkerke in hun restaurant uit de nood hielp, begon ik na te denken. Op de Zeedijk spotte ik een geschikt pand dat al een tijdje leegstond. De mensen zullen het misschien nog kennen uit de tijd van De Commodore, een bekend restaurant. Ik vind dat er gerust wat meer leven in de brouwerij mag komen in Oostduinkerke. Hoewel het een kleine gemeente is, heeft het toch heel wat te bieden. Wij voelen er ons alvast helemaal thuis en dat warme gevoel wil ik ook aan mijn klanten bezorgen. Het moet een plek worden waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze kunnen babbelen en lachen met een biertje, wijntje en wat tapas bij de hand.”

Speelpleintje

Meteen is het concept van Mamzel duidelijk. “We hebben een lange toog en alles samen zijn er een dertigtal zitplaatsen. Ik kijk al uit naar het voorjaar wanneer ik ons terras kan buitenzetten. Het speelpleintje op het strand zal zeker een meerwaarde zijn. De wijnen komen uit de hele wereld, de biertjes selecteer ik op hun originaliteit. Hier kan je bijvoorbeeld toosten met ‘een Ezel’ (lacht). Verder serveer ik verse hapjes zoals Spaanse gehaktballetjes, camembert uit de oven, visreepjes of een charcuterieschotel. Alles dus voor een geslaagd aperitief of een avondje uit.”

Openingsuren

Mamzel vind je op de Zeedijk 477 in Oostduinkerke. Tijdens de winterperiode is de zaak op woensdag en donderdag gesloten. Op andere winterdagen is Mamzel open van 16 uur tot middernacht. Van zodra het mooi weer wordt, zwiert Ingeborg de deur al vanaf 11 uur open. Tijdens de vakanties plant ze elke dag open te zijn. (Gudrun Steen)