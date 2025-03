Inge Waeles schittert opnieuw in ‘Celebrity MasterChef’: “Ik noem Peter Goossens pappie”

Vanaf maandag serveert Play4 ons een nieuw seizoen van ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’, waarbij Inge Waeles opnieuw aantreedt in de jury. Voor de gastvrouw van driesterrenrestaurant Boury is het een pittige combo met haar werk. “Die draaidag in Boury was een echte hoogdag.”

Met Bert Huysentruyt, Sarah Vandeursen en Tom Eerebout mogen we dit seizoen drie West-Vlamingen verwelkomen in de keuken van ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’. Zij serveren de komende weken met knikkende knieën hun gerechten aan Peter Goossens, Michaël Rewers én Inge Waeles. Die laatste voelt zich steeds meer in haar sas op de set van het televisieprogramma. “Al moet ik bekennen dat ik altijd veel stress heb om er aan te beginnen”, aldus Inge. “Ik wil altijd de beste zijn in wat ik doe. Aangezien ik geen opleiding heb gehad in presenteren, leg ik de lat hoog voor mezelf. Maar ik voel me wel steeds beter in mijn rol, ja. Ik wil ook dat de zender trots is op mij, zeker omdat ze mij indertijd die kans gaven.”

Inge is immers al lang niet zomaar ‘vrouw van’, maar heeft al aardig haar strepen verdiend. “Ik ging hier ook nooit aan deelgenomen hebben mocht ik geen koksopleiding hebben gevolgd of tien jaar op hoog niveau hebben gewerkt. Ik ben blij dat ik het respect voor de makers ook terugkrijg. Een eigen kookprogramma? Ik ga me concentreren op MasterChef. Ik kan perfect een ananas flamberen of een lamszadel in de zaal aansnijden, maar ik focus me liever op een goed gedekte tafel, de gastvrijheid of het motiveren van onze mensen. Bovendien ben ik nog altijd nauw betrokken bij het creatief proces. Tim laat mij heel vaak voorproeven. Ik ben voor hem een soort klankbord, en ook omgekeerd. We vormen op dat vlak een hele goeie tandem.”

huiswerk

De deelname aan een programma als ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ is evenwel erg tijdrovend “Alles valt of staat met plannen”, weet Inge. “Dat is ook zo bij onze kinderen. Ze zijn 12 en bijna 16 jaar, dus ze kunnen al aardig hun plan trekken. Ik kan ook mijn moeder inschakelen, maar ik wil er toch ook zoveel mogelijk voor hen zijn door bijvoorbeeld hun huiswerk op te volgen. Er groeien geen appels aan een perenboom, hé.” (lacht) “In de draaiperiode staan activiteiten met familie of vrienden even on hold. Veel hangt ook af van Tim, want tussen ons geldt de afspraak dat er altijd minstens één van ons aanwezig moet zijn in de zaak. Gelukkig beschikken we over een heel goed team dat een afwezigheid heel goed kan opvangen.”

Onderling respect

In dit derde seizoen kreeg Inge het gezelschap van sterrenchef Peter Goossens, die in de plaats van Nick Bril jureert. “Heel plezant, want ik heb bij Peter gewerkt en we komen elkaar al eens tegen op een gezamenlijk event. Of ik hem eerder als een collega of toch nog altijd een mentor beschouw? Ik noem hem altijd pappie.” (lacht) “Dat is zo gegroeid, hij kon ook mijn vader zijn. Ergens staan we op gelijke voet qua niveau, alleen qua jaren moeten we nog flink doordoen. Het fijne aan Peter is dat hij dat ook niet uitspeelt. Er is een groot onderling respect.”

Dit seizoen werd er ook gedraaid in het restaurant aan de Rumbeeksesteenweg. “Dat was met de laatste zes kandidaten. Ik was ook blij en trots dat we ons restaurant konden tonen. Voor mij was dat echt een hoogdag. Bij de kandidaten was er ook veel interesse. Het fijne is ook dat Tim met hen heel geduldig omgaat. Hij groeit ook steeds meer in die rol van mentor, waar ik doorgaans iets nerveuzer ben. Het was sowieso een fijne groep dit seizoen, met ook onderling een hele goeie vibe en weinig spanningen. Dat maakte het voor ons nog fijner om te werken. Of het niet moeilijker is? In het restaurant zijn onze mensen veel professioneler, dat is waar, maar het voordeel aan de kandidaten is dat ze heel leergierig en ook matuur zijn, waardoor ze alles ter harte nemen. Ze weten ook van ons dat we het goed menen.”