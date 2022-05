Inge Waeles en Tim Boury na de derde Michelinster voor Boury: “Dit is een complete verrassing voor ons”

Inge Waeles, echtgenote en medezaakvoerder van Boury, omschrijft de derde ster als volledig onverwacht.Tim Boury heeft het over “de ultieme bekroning.”

Boury is, samen met ‘t Hof van Cleve en Zilte het enige restaurant in Vlaanderen met drie Michelinsterren. Een bekroning voor het parcours dat Tim Boury en zijn echtgenote Inge Waeles de voorbije twaalf jaar hebben afgelegd.

Geen telefoontje

Maar die bekroning kwam wel volledig uit de lucht gevallen, reageert ze. “Normaal gezien word je enkele uren voor de uitreiking telefonisch op de hoogte gesteld, maar wij hoorden niks.”

“We zaten dus zonder druk in de zaal en plots hoorden we onze naam vallen. We konden het eerst niet geloven.”

“De voorbije dagen gonsde het al van de geruchten dat we een derde ster zouden krijgen, maar aangezien we zelfs niks vernamen, gingen we ervan uit dat we nog een jaartje geduld moesten oefenen. Het is een fantastisch gevoel. De kers op de taart van het vele werk van de voorbije jaren.”

Trots op hele team

De ultieme bekroning, zo omschrijft Tim Boury de derde ster dan weer. “Hier werken we al sinds de start voor. We zijn supertrots ben ik. Op mijn vrouw, mijn broer Ben en op ons hele team. We zijn destijds gestart met twee personeelsleden. Een jaar later kregen we al onze eerste ster en we groeiden in aantal gasten en eigenlijk in alles.”



“Na onze verhuizing behaalden we in 2017 onze tweede Michelinster en nu volgt de derde. Een mooi parcours. Mijn filosofie is hard werken in een gezonde structuur. Dat iedereen die bij ons werkt, zich comfortabel voelt. We zullen ook zo blijven werken en willen elke dag nog iets meer ons best doen.”

Voor extra druk is Tim niet bang. “Die ligt sowieso al hoog. We blijven keihard werken.”