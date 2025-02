Ines en Steven gaan op stap met hun Smulwagen: “We specialiseren ons in burgers met groentjes”

Er gaat geen evenement voorbij of je vindt er wel een foodtruck om de innerlijke mens te versterken. Zo dachten ook Ines en Steven erover en sinds kort verwezenlijken ze hun droom. Sinds dit jaar zijn ze met hun Smulwagen te vinden op elk evenement of te boeken voor elk feest. Al moet Ines wel een beetje wachten voor ze in de foodtruck kan staan, maar dat is dan weer een ander mooi verhaal.

“Het is altijd al mijn droom geweest om een foodtruck te hebben”, vertelt Ines Vandecasteele (31) uit Handzame. “Alleen vond ik dat niet te doen, maar mijn vriend Steven Caset zag dat ook wel zitten om met onze Smulwagen in bijberoep rond te toeren van het ene evenement naar het andere feest. We hebben dus zo’n uitgeruste wagen laten maken op maat”, zegt Ines.

“We specialiseren ons enkel en alleen in hamburgers en rundsburgers, die dan ook geserveerd worden met groentjes. Frietjes serveren we niet, want dat is dan weer een heel andere reglementering. Deze zomer staan we onder andere op de Zomerbatjes en gaan we ook effectief op zoek naar festivals en evenementen waar we van de partij kunnen zijn. Ook op rommelmarkten zijn we te vinden, want daar moet ook gegeten worden.”

Allerhande feestjes

“Mensen kunnen ons ook bellen voor familiefeesten of allerhande privéfeestjes. Momenteel hebben we enkel een Facebookpagina, maar een website komt er in de toekomst zeker. Een mailadres zal binnenkort ook actief zijn, maar iedereen kan ons ook altijd een belletje geven. Er is alleen een klein wondertje in de maak dat ervoor zorgt dat ik momenteel niet zelf in de Smulwagen kan staan, want op 31 maart verwachten Steven en ik een kindje. Het is een toeval, want we wisten het nog niet toen we de Smulwagen besteld hadden, maar we zijn natuurlijk heel erg blij met de komst van onze baby. Steven zal momenteel alleen onze lekkere burgers aan de man moeten brengen, maar vanaf volgend jaar doen we dat samen”, besluit Ines.

Wie de Smulwagen wil boeken, kan mailen naar info@desmulwagen.be of bellen op het nummer 0494 44 41 70.