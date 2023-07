Ines en Kim openen biercafé GAST: “Met 12 bieren van het vat”

Sinds enkele weken vind je het biercafé GAST in de Gasthuisstraat 24 in Poperinge. Poperingenaars Ines Desmet en Kim Mervilde vind je achter de toog. “Iedereen is welkom, al lijkt onze doelgroep eerder de werkende bevolking, die na de dagtaak graag even komt ontspannen”, zegt Kim.

Al een tijdje werken we samen in de horeca en we houden van de job. We zorgen er graag voor dat iedereen zich goed en welkom voelt, uiteindelijk is er geen mooiere job dan de mensen een leuke avond te bezorgen”, zegt Kim Mervilde (36). Hij is afgestudeerd als elektricien, maar werkt al sinds zijn 16de in de horeca. Zijn partner Ines Desmet (31) volgde de opleiding agro- en biotechnologie afstudeerrichting dierenzorg.

Speciaalbieren

“Ik heb drie jaar gewerkt als dierenverzorger, maar door omstandigheden gestopt en in de horeca begonnen op de plek waar ik als jobstudent begonnen ben. Toen Kim en ik nog niet lang samen waren, vroeg zijn bazin of ik niet bij haar wilde werken voor de zomer. We twijfelden toen nog of onze relatie het zou aan kunnen om samen te werken, maar dat ging zo goed dat we beslisten samen iets te beginnen”, vertelt Ines.

Het koppel opende in de Gasthuisstraat 24 in Poperinge hun eigen biercafé. “We zijn altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld van het bier. Vooral de diversiteit van de verschillende bieren spreekt ons aan. Zo hebben we zelf een voorliefde voor geuzes en speciaalbieren. Ook vonden we dat er in de Hoppestad wel aandacht gaat naar de hoppepluk, maar te weinig naar het uiteindelijke product, namelijk de diversiteit in smaken en kleuren van alle heerlijke bieren”, klinkt het bij Ines en Kim.

Degustaties

“Gast staat voor gastvrijheid, en wordt ook gebruikt als roepnaam onder kameraden, ook zitten we in de Gasthuisstraat. Het was onze interieurarchitect Tom Boudeweel die de naam heeft bedacht en we zijn er zeer tevreden over. Na een stemming onder de Poperingnaren haalde Gast het ook ruim tegenover ’t Gepluk”, zegt Kim. “Gast is een plaats waar je gezellig kan genieten van een speciaal biertje en nieuwe bieren kan ontdekken. Er is bewust gekozen voor een ruimere zaak met voldoende ruimte tussen de tafels, zodat we voor iedereen voldoende ruimte hebben om te genieten van de degustaties.

Alcoholvrij

In Gast worden 12 bieren van het vat geserveerd. “Drie zullen er regelmatig veranderen, zo zal er altijd iets nieuws te proeven zijn. Ook hebben we een leuke geuzekaart met mogelijkheid om een grote fles geuze te delen. We bieden ook verschillende alcoholvrije bieren aan en een ruime keuze aan frisdranken, waaronder een klassieke cola, maar ook enkele alternatievere frisdranken zoals gemberbier, bionade en een rabarber frisdrank. Indien er na het degusteren een hongertje ontstaat hebben we verschillende plankjes, waaronder paté, rillette en schelle van de zeuge met brood, ook zijn er frituurhapjes, huisgemaakte soep, droge worst en een ambachtelijke snede kaas. Voor de zoetemondjes hebben we pannenkoeken, wafels, appeltaart en ijsjes van ‘l Heritage voorzien. Iedereen is welkom, al lijkt onze doelgroep eerder de werkende bevolking, die na de dagtaak graag even komt ontspannen.”

Biercafé Gast is open op maandag, dinsdag, vrijdag en zondag vanaf 12 uur. Op zaterdag vanaf 14 uur. Woensdag en donderdag is Gast gesloten. “Wij hopen dat Gast in de toekomst een mooie ontmoetingsplaats blijft voor iedereen die op zoek gaat naar een ontspanningsmoment met vrienden en/of collega’s.”