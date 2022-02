In lederhosen naar café De Zeeduif in De Haan

Uitstel is geen afstel, dachten ze in eet- en sportcafé De Zeeduif, en dus organiseren Sina Hoppe, Roy Backeljauw en zijn broer Dimi op zaterdag 26 februari een heus Oktoberfest in dirndl en lederhosen. “De best verklede man en vrouw winnen allebei een etentje.”

Roy en Sina namen het café in de Bredeweg in mei vorig jaar over. “Om wat extra ambiance in de keet te brengen, willen we één keer per maand een thema-avond organiseren: een mosselfestijn, een dartstornooi, een foute party… Dat laatste waren we aanvankelijk van plan in oktober, maar toen kon het door corona nog niet. En dus hebben we nu beslist om op zaterdag 26 februari in plaats van een foute party, een heus Oktoberfest te organiseren. Want zeg nu zelf: wat is er fouter dan een Oktoberfest in februari?” klinkt het.

Om 22.30 uur wordt een ‘Miss & Mister Zeeduif’-verkiezing gehouden. “De best verklede man en vrouw winnen allebei een etentje in ons café. Dresscode is uiteraard dirndl en lederhosen, DJ Joeri zorgt voor de foute muziek”, lacht Roy.

Zijn vriendin Sina is afkomstig van Göttingen. “Jawel, ook daar heb je een Oktoberfest. Het is trouwens belangrijk hoe je zo’n dirndl vaststrikt: draag je de strik aan de rechterkant, dan betekent dat dat je in een relatie zit; de strik aan de linkerkant wil zeggen dat je vrijgezel bent”, knipoogt ze.

Voor Roy en Sina wordt het Oktoberfest de échte start als nieuwe uitbaters. “We hebben door corona nog niet echt de kans gehad om uit te pakken en onszelf kenbaar te maken. Met het Oktoberfest hopen we ook het jongere volkje uit De Haan aan te trekken, want de knaldrang is er sowieso.”

Alle remmen los

“Alle remmen mogen hier zaterdag eens los, de restricties hebben lang genoeg geduurd”, aldus Roy Backeljauw. Het Oktoberfest barst los om 19 uur.

(WK)