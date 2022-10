‘In den Bottle’, laatste Westrozebeeks café staat te huur

‘In den Bottle’, het enige nog resterende café in het centrum van Westrozebeke, staat te huur.

Mikey Van Parijs, de vorige eigenaar van het café ,was sedert 2018 op zoek naar overnemers. In afwachting van een overname hield Caroline Decaestecker al twee jaar het café draaiende. Zij diende een paar weken geleden evenwel af te haken omwille van gezondheidsproblemen. Ondertussen is er een nieuwe eigenaar, maar die verkiest het café niet zelf uit te baten. “Het is de bedoeling dat het pand café blijft”, stelt de nieuwe eigenaar. “Momenteel zijn we op zoek naar een huurder. We houden de huurprijs bewust laag.”

Westrozebeke telt naast ‘In den Bottle’ nog maar één café. ‘In de versche moed’ bevindt zich een stuk uit het centrum.