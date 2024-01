“In de zomer genieten van onze vijf kleinkinderen”: Marianne en Stephane nemen na 25 jaar afscheid van Frituur Marianne in Wervik

Marianne Vanhecke en haar echtgenoot Stephane Bogaert namen woensdagmiddag afscheid van hun frituur op de hoek van de Stations- en Toekomststraat in Wervik. Zoon Andy en zijn partner Barbara Breine zetten Frituur Marianne verder. “We staan hier met een dubbel gevoel, maar we weten dat we het goed achterlaten”, zegt Marianne (60). Ze begon 25 jaar geleden wat verderop naast het station in een echt ‘frietkot’.

Marianne werkte lang geleden bij het verdwenen Levi Strauss langs de Hoogweg in Wervik, Stephane was internationaal vrachtwagenchauffeur voor de zetelfabriek Confortluxe op de Menensesteenweg in Wervik. Nu beginnen ze aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. “Zondag vertrekken we naar Tenerife”, lacht Stephane (61). Al enkele jaren is dat hun vaste vakantieplek. “Nu blijven we daar tot ongeveer halfweg april”, vertelt Marianne.

“In de zomer gaan we dan genieten van onze vijf kleinkinderen. In al die jaren hebben we door onze job zoveel moeten missen met onze drie kinderen. Zoals bijvoorbeeld eens op weekend gaan, naar zee trekken of gaan fietsen. Al wat we moesten missen met onze kinderen willen we nu inhalen met de kleinkinderen (lacht).

Drink als verrassing

Van werken kwam er woensdagmiddag niet veel in huis want schoondochter Barbara verraste Marianne met een drink. Stephane was op de hoogte. Naast enkele trouwe leveranciers waren ook hun twee andere kinderen Jessy en Davinia van de partij.

Marianne en Stephane woonden jarenlang op de hoek van de Stations- en Ommegangstraat. Daar woont nu zoon Jessy, de ouders wonen sedert eind februari vorig jaar in een nieuwe flat in Ieper. In de Kattenstad baat zoon Andy in april al tien jaar frituur ’t Brochetje uit. “In heel uitzonderlijke gevallen springen we wel nog eens in bij onze kinderen om te helpen”, zegt Marinne die met veel voldoening aan de eerste tien jaar in haar frietkot wat verderop terugdenkt. “Dat was een mooie tijd”, zegt ze. “Nu we stoppen, verandert er voor de klanten niks. We hebben alle vertrouwen in Andy en Barbara (die eind april trouwen, red.). Het contact met de klanten gaan we natuurlijk missen. We zijn hen allemaal dankbaar.”