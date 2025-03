In de nieuwe tearoom Carrousel van Glenn en Rebecca is het elke dag van het jaar kermis: “Oliebollen volgens honderd jaar oud familierecept”

In Carrousel, de nieuwe tearoom van Glenn (45) en Rebecca (38) Storms in de Kerkstraat, is het alle dagen kermis. “Voor mij was dat een jeugddroom, de kermis doen. Ik stam ook uit een echte familie van foorreizigers”, zegt Glenn. Maar zijn vriendin zag dat rondreizen niet zitten.

“Zo zijn we op dit idee gekomen: ’t is hier ook alle dagen een beetje kermis, maar dan zonder al dat reizen”, knipoogt Glenn. De oliebollen zijn naar aloud familierecept uit de Kempen. “De naam Storms klinkt daar als een klok. Het begon allemaal meer dan honderd jaar geleden, met Franciscus Storms. Die ging rond met een stootkar”, vertelt Glenn. Het oliebollenkraam in Glenns familie ging generaties lang van vader op zoon. “Maar mijn vader was niet zo dol op de kermis en is er uitgestapt. Zelf was ik toen nog te jong om het over te nemen, maar de kermismicrobe is bij mij altijd wel blijven kriebelen”, aldus Glenn.

Je vindt hier ook churros en ijsjes, milkshakes, Luikse en Brusselse wafels… Daarnaast kan je bij Carrousel terecht voor een lekker ontbijtje, koffie en latte. “We doen ook takeaway”, klinkt het. Glenn en Rebecca hebben er een uitstekende start op zitten. “Met dank aan het mooie weer tijdens het krokusverlof”, zegt Rebecca. “Tegen de paasvakantie voorzien we trouwens ook nog een terrasje voor onze deur.” Glenn en Rebecca kregen voor hun onderneming een duwtje in de rug van Henri Van Herck, die in het pand investeerde. “Hij had nog een kraampje over op de kerstmarkt en zo konden we al eens proeven van een eigen horecazaak. We zijn hem super dankbaar voor de kansen die hij ons gegeven heeft, want een eigen zaak opstarten is de dag van vandaag niet meer zo evident”, zegt het koppel. “De krokusvakantie is een goede inloopperiode geweest, en we kregen niks dan positieve commentaren. Ik denk dat we kortom de juiste keuze gemaakt hebben”, besluit Glenn.

Je vindt Carrousel in de Kerkstraat 110 in Blankenberge.