IN BEELD Luxehotel La Reserve in Knokke-Heist houdt grote uitverkoop met heel wat opmerkelijke items

Chique barstoelen, salons, vergulde spiegels of vitrinekasten… Je kon het vandaag allemaal bekijken in het Knokse hotel La Reserve én er ook een bod op uitbrengen. Wegens de complete renovatie die eigenaars Marc Coucke en Bart Versluys plannen, moet echt alles er de deur uit.

Hotel La Reserve, opgericht in 1948, is nog steeds een naam als een klok. Decennialang kwam de groten der aard, zoals Frank Sinatra en Edith Piaf er over de vloer. In 2007 werd het hotel in de voor Knokke zo typische Anglo-Normandische stijl echter volledig gesloopt – de eigenaars vonden dat het niet meer voldeed aan de eisen van de moderne tijd – om in 2011 een volledig nieuw hotel La Reserve te laten verrijzen.

Nauwelijks tien jaar later besloten nieuwe eigenaars Marc Coucke en Bart Versluys, die het hotel overnamen van de onlangs overleden Eddy Walraevens, dat ze hotel naar een nog hoger niveau wilden stuwen en daardoor drong een totale make-over – evenwel zonder het gebouw zelf te slopen – zich op.

Online veiling

Vandaar dus dat de nieuwe eigenaars aan de firma openbare-verkopen.be de opdracht gaven om werkelijk alles te koop stellen via een online veiling. “De online veiling, via een catalogus met daarin alle items op onze website, werd ongeveer een weekje geleden opgestart. Daar staan ook overal foto’s bij maar vandaag wilden we met deze kijkdag de geïnteresseerden ook de kans geven om de items ook eens fysiek te komen bekijken in het hotel zelf”, zegt Tim Deweer, zaakvoerder van openbare-verkopen.be.

“De mensen kunnen hier natuurlijk ook met hun smartphone in de hand een bod doen dat dan direct online wordt geregistreerd. Intussen werd al op bijna alle items een bod uitgebracht maar toch komen hier nog veel mensen eens een kijkje nemen. Wie hier zoal langs komt? Veel mensen uit Knokke zelf, en natuurlijk ook de tweedeverblijvers hier. Maar er zijn ook mensen bij die vooral eens langskomen uit nieuwsgierigheid of omdat ze een bepaalde emotionele band hebben met het hotel en het verleden ervan. En dan zijn er ook nog de professionelen uit de horeca; die zijn vooral geïnteresseerd in de degelijke keukenmaterialen.”

Onder de geïnteresseerden treffen we ook het Blankenbergse koppel Diane Schouteeten en Wilfried Pierloot. “Ik heb jarenlang bij tea-room Marie Siska in Knokke gewerkt maar in het hotel hier ben ik nooit geweest. Natuurlijk ken ik het wel van naam en reputatie. Wie niet he?”, lacht Diane. “Ik ben actief als vrijwilliger in de bar van een voetbalclub in Blankenberge en heb wel interesse in een vaatwasmachine die ik hier in de keuken zag staan… Zelf zal ik er niet over beslissen maar ik geef het zeker door aan het bestuur van de voetbalclub.” “En de stoeltjes op het terras hier interesseren ons ook wel”, vult Wilfried, die jarenlang een slagerij in Blankenberge runde, aan.

Tot 3 januari

Er kan nog geboden worden tot 3 januari. Dan wordt alles toegewezen aan de hoogste bieders en 9 januari is dan de dag dat alles door de kopers moet opgehaald worden in het hotel. Wat dan niet weg is gaat de container in.

