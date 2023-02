In 2024 is Gerdy al 30 jaar cafébaas in ‘t Voske in Staden: “We moeten het vooral hebben van de 55-plussers”

In 2024 zal Gerdy Vandecandelaere al 30 jaar achter de toog staan in ‘t Voske. De uit Menen afkomstige cafébaas is dus al ruim de helft van zijn leven actief in ‘t Voske. “Maar je kunt het niet meer vergelijken met vroeger. Toen waren hier 27 cafés, nu nog zeven en binnen tien jaar zullen die nog gehalveerd zijn in aantal. De plaats van iemand die komt te overlijden, wordt niet meer ingenomen.”

Op een dinsdag over de middag stappen we binnen in ‘t Voske op het Marktplein in Staden. Het café dat iedere dag open gaat om 9 uur blijft ook open over de middag. “Lange dagen? Ik ben dat gewend. Op maandag ben ik gesloten. Op dinsdag en woensdag kunnen we vrij vroeg sluiten, vanaf donderdag is dat na middernacht”, vat Gerdy Vandecandelaere samen.

In 1994 streek hij neer in het centrum van Staden. “Mijn vriendin Natascha Six had al ervaring in de horeca. Ze hield in die tijd in Langemark de bar van de sporthal open. Toen we van onze boekhouder hoorden dat hier een opportuniteit was, grepen we die met beide handen. Maar wel niet zonder het café een grondige opknapbeurt te geven en dat vergde toch enkele maanden werk.”

Amateurvoetballer

In de beginjaren was ‘t Voske meer een jeugd- dan een volkscafé, lezen we in een artikel van de hand van onze betreurde collega Michael Cornette dat dateert van 1999. “Maar toen waren wij ook nog een stuk jonger”, trapt Gerdy een open deur in. Hij groeide op in Menen en speelde ook in het amateurvoetbal. Een foto uit die tijd aan het prikbord herinnert daar nog aan. “Handzame, Boezinge, Geluveld… Dat waren zowat mijn ploegen.”

Op de dinsdagmiddag staat de tv in het café aan. Een vijftal klanten zit er naar de heruitzending van Blokken te kijken. Het achtletterwoord wordt er al snel geraden door een klant. En al even snel komen er nog meer klanten binnen, zodat er op de middag toch aardig druk is. Gerdy beloopt alles in zijn eentje. “Dat lukt meestal aardig en op drukke momenten krijg ik hulp van mijn dochter Joyce”, zegt de kroegbaas die in Roeselare woont.

Koers- & voetballokaal

Het publiek bestaat er vooral uit gevestigde waarden. “Mijn jongste klant is zowat 35 jaar, de rest allemaal ouder. Er komt hier wel eens jong volk op het terras zitten. Maar we moeten het vooral hebben van de 50-plussers die graag nog een koffie of een pint komen drinken.”

Die pint is een Primus, maar maar of dat nog lang zo zal zijn, hangt af van de huisbaas en de brouwerij Haacht. “We zien wel wat het wordt”, zegt Gerdy terwijl hij twee croques etensklaar maakt. Alle klanten krijgen ook netjes een goeiendag, van de meeste weet Gerdy ook meteen wat ze zullen drinken. Hij is ondertussen gepokt en gemazeld in het caféleven. “Je kan het nu al niet meer vergelijken met 15 jaar geleden, laat staan 30 jaar geleden. Als er nu iemand overlijdt, en dat gebeurt jammer genoeg wel vaker met klanten, dan wordt zijn stoel niet meer ingenomen door een ander.”

“De fans van Jelle Wallays en die van Club Brugge hebben hier allebei hun lokaal”

Foto’s van Gent-Staden sieren de muren. ‘t Voske dat sinds oudsher zo heet is ook een wielerlokaal. “De fanclub van Jelle Wallays heeft hier het lokaal. Maar we zijn ook de thuisbasis voor fanclub 58 van Club Brugge. Die zaten bij de buren in Pavarotti, maar na de lockdowns is het café niet meer open gegaan. En dus zijn ze naar hier verhuisd. Het voetbal zend ik natuurlijk uit, maar ze verzamelen hier ook om te vertrekken naar de uitwedstrijden van hun favoriete ploeg.”

Potje darts spelen

In de zomermaanden vinden ook heel wat fietsers de weg naar het terras van ’t Voske. “De marktdag is natuurlijk ook een topper voor ons. Op donderdag voor en op de middag is hier best druk natuurlijk. Maar zoals al aangehaald, nieuwe klanten krijg je er nauwelijks bij. Toen we hier startten waren er 27 cafés, nu zijn er denk ik nog een zevental. En binnen tien jaar? Misschien zijn er dan maar twee meer over. Wij zijn hier op de markt het volkscafé, The Bukovwsi Bar is meer voor de jonge gasten.”

“In 2027 mag ik in principe met pensioen, maar ik kijk niet al te ver vooruit”

In ’t Voske kun je ook een potje darts spelen. “Dat gebeurt frequent, maar het is niet zo dat we hier een competitie hebben. Wel pronostikeren we op de uitslag van SK Staden. En op zondag hebben we hier enkele vaste tafels die komen kaarten.”

Plaats in de frigo

Grote toekomstplannen koestert Gerdy niet meteen. “In 2027 mag ik in principe met pensioen, maar we zullen wel zien. Ik plan niet te ver vooruit”, klinkt het eerlijk tegen een vertegenwoordiger die zijn ‘Omer’ graag verkocht zou zien in het volkscafé. “Daar is wel vraag naar, maar als ik Omer neem, moet ik iets anders laten vallen. Kwestie van voldoende plaats te hebben in de frigo.”

Enkele klanten drinken er pullekes Primus. “Maar het is vooral het vat dat hier goed draait. We zijn en blijven een volkscafé, we moeten het ook vooral hebben van onze vaste klanten.”