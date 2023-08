Ilona van Den IJsbeer serveert ijs in Meulebeke: “Leuk hier in mijn caravannetje”

De Vuilputstraat in Meulebeke is een heel lange straat die, eens over de Mandelbrug, nog een verder verloop op Ingelmunsters grondgebied kent. Eens die grens over bereik je op huisnummer 8 Den IJsbeer. Daar serveren Veerle Deseyn en haar dochter Ilona De Vriese hun zelfgedraaid hoeve-ijs vanuit een caravan.

Veerle Deseyn (53) heeft 20 jaar lang Den IJsbeer uitgebaat, in de boerderij in de Vuilputstraat in Meulebeke. Vijf jaar geleden werd de boerderij door de eigenaars terug in bezit genomen en diende Veerle uit te kijken naar een nieuwe locatie. Die vond ze een goeie kilometer verderop in de Vuilputstraat 8 in Ingelmunster. Nu produceert ze er samen met dochter Ilona De Vriese (19) opnieuw ijs. Naast de ijscrème in diverse smaken, kan je er eveneens ijstaarten in allerlei ontwerpen bestellen. Wie nu voorbij Den IJsbeer passeert ontdekt ogenblikkelijk het aantrekkelijke, knusse stacaravannetje waarin Ilona maar liefst zeven soorten hoeve ijs serveert.

Op ijsjesronde

“Na mijn lagere school die ik in De Koorddanser in Meulebeke doorliep, trok ik naar het Sint-Jozefsinstituut in Tielt”, opent Ilona. “Ik behaalde er het diploma zevende jaar kinderzorg. Tijdens de coronatijd kwam ik niet aan mijn stages toe. Ik kon gelukkig via Syntra West Brugge cursussen volgen en mij specialiseren in het produceren van ijs en ijstaarten. Ik heb nu de drive gevonden om zelfstandig mee te werken met mij ma. Zij gaat met de wagen op ijsjesronde en ik kan thuis vanuit mijn leuk caravannetje de klanten bedienen. Bezoekers kunnen hier elke dag vanaf 14 uur, behalve de maandag, terecht voor ijsjes.”