“Ik zit op mijn patatteveld”: in Ooigem staat de frituur met het opvallendste rolluik in Vlaanderen

Hij is al aan zijn derde frietkot toe, maar al 36 jaar lang is Patrick Harinck op post aan de kerk in Ooigem. Sinds een jaar springt zijn frituur nog meer in het oog. Want als die gesloten is, zie je op het rolluik Patrick die letterlijk ‘op zijn patatteveld zit’. In september kreeg Patrick nog bezoek van Dieter Coppens en zijn matroos Kevin, toen ze aanmeerden met hun boot ‘De Goudvis’ voor het gelijknamige VRT-programma.

Patrick Harinck (56) werkte een half jaar in de metaalsector toen hij met de frituur startte in 1988. “Ik moest toen nog 20 jaar worden. Ik ben gestart met mijn moeder Suzanne Lagrou. Ook een rasechte Ooigemse, ze is ondertussen 89 en woont hier wat verderop. Uiteraard komt ze zo lang het kan ook nu en dan eens een frietje bij mij eten.”

“Al 30 jaar zit ik mee in de organisatie van Dwars door Vlaanderen, dan neem ik telkens een week vakantie”

Met zijn eerste vrouw runde Patrick 18 jaar de zaak verder, daarna kwam zijn nieuwe partner Dorothé Meulebrouck (52) in het verhaal. “De meesten noemen haar Doortje, vandaar dat we de naam veranderd hebben naar Frituur Patrick & Doortje.”

In de zomer heeft Frituur Patrick & Doortje een prachtig terras pal aan de kerk in Ooigem.

Bij de start had Patrick de stiel geleerd door mee te lopen bij een collega en al snel had hij alle kneepjes in de vingers. Ondertussen is hij aan zijn derde frituur toe. “En die werd telkens een stukje groter, nu meet die tien op vier meter. Van buiten uit oogt het als een gemetseld gebouw, maar het zijn eigenlijk kunststofplaten die voor dat uitzicht zorgen. Binnen kunnen ook 20 mensen zitten, buiten is er een terras voor 40 man. En we zijn hier ook erg goed gelegen, aan de kerk zoals het een frituur betaamt, maar vooral op een echte verkeersader. We hebben enorm veel vaste klanten, maar ook heel wat passanten. En als die goed bediend worden, dan trekken ze een volgende keer opnieuw de remmen dicht.”

Jaren vliegen voorbij

Frituur Patrick & Doortje situeert zich op het Sint-Brixiusplein, de patroonheilige die ook aan de kerk zijn naam gaf. Een kleine zoektocht leert ons dat dat de volgeling en later de opvolger van Sint-Maarten blijkt te zijn. Het plein is dus al jarenlang het werkterrein van Patrick die met zijn Doortje op 50 meter wandelen woont. “In die 36 jaar, ze zijn echt voorbij gevlogen, is er natuurlijk veel veranderd. Het aantal producten is verveelvoudigd, maar ook de wetgeving is danig veranderd. En de mensen ook natuurlijk.”

Patrick en Doortje runnen de frituur samen. “We doen dat zonder personeel. Misschien laten we zo wat omzet liggen, maar we willen het bewust zo houden. We kunnen zo perfect onze kwaliteit onder controle houden en hebben zelf alles in de hand. En niet onbelangrijk: we kunnen zo ook alles betaalbaar houden!”

De frituur staat bekend om de lekkere brochettes, stoofvlees, vol-au-vent, balletjes in tomatensaus,… het wordt allemaal iets verderop thuis bij Patrick en Doortje bereid.

Frituur Patrick & Doortje in de schaduw van de kerk van Ooigem. Patrick Harinck is er al 36 jaar op post. © Frank Meurisse Frank Meurisse

Klanten kunnen een bestelling doorbellen, maar van het online bestellen, daar houdt Patrick zich bewust ver vandaan. “Je moet haast al een personeelslid inzetten om dat allemaal bij te houden en je moet ook rekening houden met de mensen die nog de moeite doen om naar de frituur te komen om aan te schuiven. Maar het sociale contact met die mensen, daar doen we het voor. Ze drinken soms een wachtpintje en wordt er ook wat bij gebabbeld.”

De Goudvis meert aan

Na 36 jaar is Patrick natuurlijk een bekende Ooigemnaar, maar hij kwam op zondag 1 september dit jaar zelfs in primetime uitgebreid op tv, toen Dieter Coppens en zijn vriend met het Downsyndroom Kevin met De Goudvis neerstreken. De Goudvis was een zelfgemaakte boot waarmee ze van het westen naar het oosten van Vlaanderen wilden varen, op zoek naar verhalen en de gastvrijheid van mensen. “Ze waren hier gestrand aan het Sas in Ooigem, bedoeling was dat ze tot in Vijve zouden doorvaren. Maar plots waren ze daar. Het was al na 22 uur, we hadden net afgesloten en zagen een cameraploeg naderen. We spraken hen aan en uiteindelijk hebben we de hele bende in de frituur nog te eten gegeven. Dieter en Kevin zijn bij ons komen overnachten en namen ook hun ontbijt bij ons thuis. Een onvergetelijke ervaring.”

“We hebben Dieter Coppens en zijn ploeg nog eten gegeven en ze bleven overnachten. Een onvergetelijke ervaring!”

De hele machtsontplooiing die zo’n tv-opname met zich mee brengt maakte ook indruk op Patrick. “Ze waren wel met 15, ze hadden een mobilhome bij en een jachtboot. De rest van de equipe is elders gaan slapen.” Als herinnering aan hun passage hangt nu een foto van Doortje en het duo voor de frituur. “Ik heb die foto genomen, zelf stond ik er toch al op op mijn patattenveld”, lacht hij. “Velen denken dat ik dat door een bureau heb laten ontwerpen, maar het komt uit mijn eigen koker. Als we gesloten zijn en het rolluik naar beneden is, sta ik zogezegd tussen mijn frietpatatten. Het hangt er nu een jaar en het is ongelofelijk hoeveel reacties ik gekregen heb. Een goede marketingstunt, al zeg ik het zelf.”

Geen opvolgers

Patrick haalde dik 30 jaar geleden, in de eerste week dat WTV uitzond, al het nieuws. “Zelfs de cover van Het Nieuwsblad. Ik lanceerde toen een eetbaar frietbakje in de tijd dat het allemaal rond de ecotaks draaide. Ik kwam ook het VTM-nieuws, ze wisten me toen allemaal wonen.”

Patrick heeft nog één grote passie. Hij is PR-man bij KSV Waregem Vooruit, de organisator van Dwars door Vlaanderen. “Komend jaar wordt de wedstrijd op woensdag 2 april verreden, dan neem ik uiteraard een weekje vakantie, want ik heb mijn handen vol met de koers.”

De frituur is op zondag en maandag gesloten, op andere dagen telkens en ’s middags open. “Vroeger waren we ook op zondag open, maar we wilden wat meer tijd voor onszelf, om ook eens naar een feestje te kunnen gaan. We hebben geen kinderen, dus geen opvolgers. Dus daarvoor moeten we het zeker niet doen. Dus nemen we nu ook wat meer tijd voor onszelf.”