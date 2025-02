“Ik zal hier doen wat ik het liefst doe: met passie koken”: De Traagheid begint aan nieuw hoofdstuk met nieuwe chef-kok

De liefhebbers van de gastronomisch hoogstaande keuken kunnen hun hart ophalen, want De Traagheid begint aan een nieuw hoofdstuk. Op culinair vlak transformeren ze vanaf 14 februari van tapasbar naar wat ze bij de oprichting in 2017 al waren: een restaurant, mét een nieuwe chef-kok.

De Traagheid is een unieke en sfeervolle locatie die een combinatie biedt van restaurant, bloemenwinkel, boekhandel en expo-/evenementenruimte. Oprichter en nog steeds bezieler van de plek is voormalig huisarts Gilberte Watté. Onder haar vleugels ontwikkelde De Traagheid – de voormalige cinemazaal Oud Thielt – zich tot een oase van rust en inspiratie in het hart van de stad.

Na meer dan zes jaar besloot De Traagheid in juli 2024 het concept te herzien. Het restaurant werd omgevormd tot een zomer- en tapasbar. Toch gooit De Traagheid het nu opnieuw over een andere boeg. “Je kunt niet elke week tapas komen eten”, lacht Gilberte. Naast haar zit de nieuwe chef, en die is een verrassing van formaat: Bart Van Aken, de voormalige eigenaar van boekhandel Paard van Troje in Gent. “Ik heb in 2015 het Paard van Troje verlaten, omdat ik voor mijn grootste passie wilde gaan: koken. Ik heb toen stage gelopen in verschillende keukens in Vlaanderen, Nederland en op de westkust van de VS”, aldus Bart Van Aken.

Catering voor muziekgroepen

Wie Van Aken destijds volgde op Facebook kende zijn interesse in kookboeken en zijn contacten met topchefs al van toen hij nog boekhandelaar was. “In november had ik een periode van zeven maanden achter de rug waarin ik werkte op het Franse wijndomein van een gegoede Belgische familie. Veerle Windels, de Tieltse ‘meter’ van De Traagheid, is een heel goeie vriendin en belde me in januari: De Traagheid zocht een nieuwe chef. Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Ik doe veel catering voor onder meer muziekgroepen, maar was ook op zoek naar wat routine, en in De Traagheid kan ik drie dagen per week aan de slag”, zegt de nieuwe chef-kok.

Welke rockgroepen? Dat wil Van Aken liever niet kwijt. “Ik ben discreet, en daarom blijven die bands me ook opnieuw vragen. Ik maak geen reclame op Facebook – die moet zich maar mondeling verspreiden.”

“Eén keer per maand zullen we een literaire brunch organiseren”

Gilberte knikt. “Het restaurant is open op vrijdag, zaterdag en zondag. Op vrijdag en zaterdag kan je zowel ’s middags als ’s avonds eten. Op zondag is er wekelijks een brunch, maar dan wel een om ‘u’ tegen te zeggen – een beetje op zijn Zuid-Frans. Dat zal één keer per maand een literaire brunch zijn, waarbij een auteur komt praten over zijn of haar boek. Op donderdag zijn we ook open, vanaf elf uur, en dan kunnen de Tieltenaren na de markt een koffie komen drinken of een stuk taart eten”, lacht Gilberte.

Elke dag andere menu

Tijdens de drie dagen in de week dat De Traagheid restaurant is, pakken ze elke dag uit met een ander menu. “Het wordt een keuken met marktverse producten”, geeft Bart Van Aken nog mee. “Als je me vraagt wat soort keuken het wordt, dan is mijn antwoord: een klassiek-Belgische keuken, met een mediterrane inslag. Ik probeer alles een twist te geven of terug te grijpen naar oerklassieke gerechten. Ik zal een vol-au-vent maken, maar met een hollandaisesaus en garnalen in plaats van met de klassieke saus. Ik laat me graag inspireren door de grote chefs van de 19de eeuw, maar ik kook nooit iets na. Ik leg in alles mijn eigen accenten. Ik geloof echt dat deze plek veel potentieel heeft. Voor mij is dit de Vooruit van Gent, maar dan in Tielt.”

Op Valentijnsdag en op zaterdag zit het restaurant al vol, maar voor de brunch is er op het moment van schrijven nog plaats. Neem sowieso nu uw telefoon als u heerlijk wilt gaan eten op een plek, zoals het op de site klinkt, ‘waar melancholie en rock&roll elkaar verstillen.’

www.detraagheid.be