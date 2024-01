“Ik zal de Langestraat missen”: Rudy Vossen zegt na 30 jaar café De Bierboom vaarwel

Dertig jaar na de start in 1993 stopt Rudy Vossen (61) met de uitbating van café en biershop De Bierboom in de Langestraat. Hij vond een overnemer die er binnenkort een nieuw concept met tapas en bier zal starten. “Na al die jaren zal ik de Langestraat wel missen”, zegt Rudy.

Als uitbater van café-biershop De Bierboom is Rudy Vossen al jarenlang een van de bekende gezichten in de Langestraat. Hij runde dertig jaar lang zijn bekende café, waar later ook een biershop aan werd toegevoegd. Maar daar komt nu dus een einde aan. Rudy bereikte een overeenkomst met een overnemer die er over enkele weken al een nieuw concept zal starten, waarbij bier ook een belangrijke rol zal blijven spelen.

Cafécultuur

“De oudste verwijzingen naar café De Bierboom op deze locatie gaan terug naar 1835”, weet Rudy. “Een tijdje was het zelfs een café gecombineerd met kapsalon.” Rudy is als het ware opgegroeid in een café-omgeving. Zijn ouders runden aanvankelijk een café-frituur aan het Fort Lapin, maar verhuisden hun zaak bijna vijftig jaar geleden naar het pand waar nu frituur ’t Bootje huist in de Langestraat. Rudy hielp al op jonge leeftijd mee in de zaak en en nam in 1993 de uitbating van De Bierboom in handen. “Dat was aanvankelijk een gewoon volkscafé, zoals er toen nog zoveel waren in de Langestraat. Ik was al om 8 uur ’s open en een oudere dame die een portootje kwam drinken, was jarenlang mijn eerste klant ’s morgens”, vertelt Rudy. “In de loop der jaren heb ik veel cafés zien verdwijnen en ook de cafécultuur zien veranderen; zeker toen het rookverbod werd ingevoerd. Ik merkte hoe veel mensen op café liever een beter streek- of speciaalbier drinken dan een gewone pils en heb mijn aanbod daar naar aangepast. Dus met een erg uitgebreide bierkeuze en omstreeks het jaar 2000 is er vooraan in de zaak ook een bierwinkeltje bijgekomen. Alles samen kon je bij mij steeds kiezen uit zo’n 400 à 500 soorten bier. Ik ging die vaak rechtstreeks bij kleine brouwerijen aankopen en nu en dan hielp ik daar ook eens een handje mee, uit interesse.”

Biertjes

“Zo ben ik in het brouwen gerold, op basis van mijn eigen recepten bij andere brouwers met een grotere infrastructuur. Daar is in 2013 ons eerste bier Bierboom Bruin uit voortgekomen en drie jaar later hebben we met het vennootschap De 4 monniken nog vijf biertjes op de markt gebracht. Ik organiseerde ook heel wat proefsessies en we trokken met onze bieren naar heel wat bierbeurzen. Na al die jaren zal ik de Langestraat wel wat missen, maar het was tijd om het rustiger aan te doen. Ik blijf wel actief in de bierwereld en zal zeker nog regelmatig eens op bezoek komen in mijn geliefde Langestraat.” (PDV)