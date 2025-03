“Ik kan hier mijn passie voor het koken kwijt”: Lotte (33) runt met haar team al elf jaar in Frituur Den Tipzak in Tielt

Lotte Maenhout (33) is nu al bezig aan haar elfde jaar in frituur Den Tipzak in de Deken Darraslaan in Tielt. “Ik kan dit enkel en alleen door het sterk team dat ik achter mij heb staan. Allemaal straffe madammen en nu ook enkele jongens die me helpen bij het uitleveren.”

De frituur op deze locatie bestaat al van de vorige eeuw, in 2002 namen Filip Van Snick en Barbara Jonckheere de zaak over, vanaf 13 oktober 2014 was het dan de beurt aan Lotte. “Ik had de stiel eigenlijk geleerd bij hen, ik was gerante in hun frituur in Aalter. Zelf had ik hotelschool gevolgd, maar ik wilde iets in de horeca doen waar er ook veel sociaal contact was. En in een frituur is dat dus het geval.”

Aquarium

Lotte bouwde Den Tipzak verder uit, er kwam een nieuwe, grote friteuse. En ook het terras werd nog uitgebreid. Je zou het al passerend niet meteen denken, maar binnen kunnen 22 mensen zitten, op het overdekte terras nog eens minstens evenveel en ook buiten is er ruimte. En daar staat ook heel wat speelmateriaal en in de zomer een springkasteel. “De gezinnen vinden dan ook vlot de weg naar hier. En de kinderen vergapen zich hier ook graag aan de visjes die in het aquarium zwemmen, dat stond hier al toen ik de zaak overnam.”

“Van het raspen van de kaas tot het snipperen van de uien: alles gebeurt hier ter plaatse”

Lotte gaat er ook prat op dat ze alles zelf bereidt. “Van de vol-au-vent tot de spaghettisaus, het stoofvlees en de balletjes in tomatensaus, ook heel wat dessertjes die hier ter plaatse kunnen gegeten worden of meegenomen worden: chocomousse, speculoos, tiramisu,… Maar van het koken van de eieren tot het snipperen van de uien en het raspen van de kaas, het gebeurt hier allemaal.”

Girl power

Er gaat dan ook heel wat mankracht of beter gezegd girl power schuil achter de zaak. “We zijn vooral een groep werklustige dames, maar er zijn ook jongens bij. Die doen vooral de leveringen. Want dat hebben we er nu ook bij genomen, we leveren dus aan huis. Maar je kan hier ook gewoon aanschuiven om mee te nemen of ter plaatse te eten, of online bestellen. Je hebt hier echt alle mogelijkheden? Ook bedrijven weten ons te vinden en we doen soms familiefeestjes. Maar dat zorgt ervoor dat wij hier op topmomenten met acht of negen aan de slag zijn. Die puzzel in elkaar steken, dat is al een heel werk op zich. Ik heb nu een poule van 26 jobstudenten en flexi’s waar ik een beroep op kan doen. Maar ik heb ook enkele rechterhanden in de zaak, die de leiding kunnen nemen als ik er eens niet ben.”

“We zijn nu nog zeven op zeven open, maar ik maak ook graag eens tijd voor mijn kinderen Emiel (8) en Louis (5). Maar voor de rest heb ik niet veel vrije tijd uiteraard. Paardrijden is eigenlijk mijn hobby, maar ik kom er niet toe. En ik ga ook graag eens op reis en probeer tussendoor wat te sporten, het liefst ga ik dan lopen.”

Teambuilding

Lotte is afkomstig van Dentergem en woont er nog, haar klandizie komt uit de wijde regio rond Tielt. Het uitleveren gebeurt met de wagen en de bromfiets. “Een frituur houden is keihard werken, maar ik doe het enorm graag. Ik ging naar hotelschool Ter Duinen en hier kan ik mijn passie voor het koken helemaal kwijt… Maar me helemaal in de keuken verstoppen, dat liever niet. Ik kom daarvoor te graag onder de mensen. Ik ben een gedreven vrouw, ik wil vooruit in het leven.”

Met haar team gaat Lotte ook graag eens op teambuilding. “Dat is echt waar fun met een bende jonge gasten. Gezien we hier ook veel helpende handen nodig hebben, mogen gemotiveerde gasten zich altijd melden.”

Laat sluitingsuur

De frituur heet dan wel Den Tipzak, maar… “Standaard krijgen de klanten hier hun frietjes in een bakje, maar als ze het vragen, hebben we ook puntzakken klaar liggen. Klant is hier uiteraard koning.”

En Den Tipzak heeft ook nog een troef, de ruime openingsuren. “We zijn ’s avonds altijd open tot 22 uur, waar heel wat collega’s al een uurtje eerder sluiten. Dus hier kun je nog terecht voor een laat hongertje.”