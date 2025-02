“Ik blijf op post tot er een overnemer is”: Dina (55) stopt na 16 jaar met café De Gilde in Pittem

Na zestien jaar achter de toog gestaan te hebben van café De Gilde heeft Dina Borrey besloten, van zodra ze een overnemer gevonden heeft, de tapkraan definitief toe te zetten. Het is met spijt in het hart, maar ze vindt dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging.

“De horeca heeft eigenlijk altijd deel uitgemaakt van mijn leven”, steekt Dina Borrey (55) van wal. “Ik ben afkomstig van de kust en vanaf mijn vijftien jaar ging ik al werken in de horeca. Toen ik twintig jaar geleden de cafetaria van KSV Pittem in de sporthal overnam, was het voor mij dan ook niets meer dan een logische stap. Na drie jaar besloot ik in 2008 de stap te zetten naar een eigen café en heb ik De Gilde overgenomen. Na wat opknapwerk heb ik de deuren geopend en heb ik het café uitgebouwd tot wat het op vandaag is: een gezellig volkscafé, waar jong en oud welkom is en terecht kan voor een gezellige babbel en waar inmiddels acht verenigingen, gaande van darts en biljart tot voetbal en wielertoeristen, hun thuis gevonden hebben”, vertelt Dina.

“Ik was niet alleen de cafébazin, ik was vaak ook het luisterend oor waar kleine en grote problemen aan verteld werden. Uiteraard was Zotte Maandag al die jaren een topdag, waarop weliswaar zeer hard moest gewerkt worden, maar waarop de ambiance ook onvoorstelbaar en onvergetelijk was.”

Nieuwe uitdaging

“Na bijna twintig jaar in de Pittemse horeca heb ik nu echter besloten om er een punt achter te zetten. Het zal met pijn in het hart zijn, maar ik ben nu 55 jaar. Als ik aan een nieuwe uitdaging wil beginnen, is nu het moment. Wat dat dan concreet moet worden weet ik nog niet. Ik heb wel nog tijd om erover na te denken, want ik blijf op post tot ik een overnemer heb. Ik ben dus op zoek naar iemand die De Gilde met evenveel passie wil leiden als ik en bij wie de verenigingen hopelijk ook welkom zullen zijn, iets wat toch wel een rol zal spelen. Mijn vele klanten vinden het uiteraard niet leuk dat ik stop, maar als ik ze zou kunnen verzekeren dat alles bij het oude blijft, zou dat al een grote troost voor hen en mij zijn. Zal ik de horeca volledig kunnen loslaten? Dat weet ik niet. Misschien zal ik hier en daar wel nog eens een handje toesteken, maar een fulltime job in de horeca behoort alleszins definitief tot het verleden.”