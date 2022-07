IJssalons in Kortrijk doen gouden zaken

Het aandeel ijssalons blijft stijgen in Kortrijk en met het warme weer doen ze allemaal gouden zaken deze zomer. Al zorgt de hittegolf ervoor dat er minder mensen de stad durfden trotseren gisteren.

De meeste mensen komen volgens Rachel (23) van Crèmeux vroeg in de middag of net meer naar de avond toe. Toch genieten mama Sarah (38) met zoontje Tuur (8) op piekuur van een ijsje op het terras van het ijssalon. De familie is op doortocht met de mobilhome van Gent richting het zuiden van Frankrijk, maar stopten even in Kortrijk voor een kort bezoekje. En in deze warmte hoort daar natuurlijk een ijsje bij. “Of het nu warm is of niet, een ijsje is altijd lekker”, zegt Tuur.

Frederic’s

Ook bij Frederic’s stonden ondanks de hitte verschillende mensen aan te schuiven voor een verfrissend ijsje of sorbet. “Je merkt dat er wat minder volk op pad is in deze warmte, maar we hebben niets te klagen, het is al een mooie zomer geweest. Onze frozen yoghurt is populair op deze warme dagen.”

Frederic’s was het eerste ijssalon in Kortrijk en kreeg doorheen de jaren steeds meer concurrentie, maar die impact voelt hij niet. Volgens Frederic blijven veel mensen hun weg vinden naar de centrum van het stad en dus ook zijn ijssalon.

Aantrekkelijk

Iets wat Wouter Allijns, schepen van Economie en Toerisme, kan beamen: “Het feit dat wij veel mensen naar de stad brengen en lokken met evenementen, betekent dat onze stad aantrekkelijk is. Ook lokale ondernemers zien dat. Het is een teken dat er een markt is voor de stijgende wafel- en ijssalons. Dat past dus allemaal binnen een positief verhaal.”

Ook Frederik van La Cabane gaat een mooie zomer tegemoet, zeker omdat hij als enigste ijssalon tot 22u openblijft en soms zelfs tot ’s nachts op heel warme dagen. “Na een restaurantbezoek vinden verschillende mensen nog hun weg naar La Cabane voor een digestief of een dessert. Dat in iets aangenamere temperaturen en met zicht op de Broeltorens. Het is hier fijn en gezellig afkoelen.”