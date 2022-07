IJsjeszaak SurprICE vindt niet genoeg jobstudenten dus zijn ze op zoek naar oma’s en opa’s

IJsjeszaak SurprICE uit Houthulst lanceert een oproep op z’n sociale media voor oma’s en opa’s, die een handje willen helpen als flexi-job. “We zijn op dit moment volop aan het uitbreiden en normaal zetten we veel jobstudenten in. Maar die zijn heel druk bezet, dus daarom gooien we het over een andere boeg en zoeken we oudere flexi-jobbers. Onze eigen ouders helpen zelf ook al een aantal jaar in de zaak en dat lukt perfect”, vertelt zaakvoerder Christof Thorrez.

De personeelsdruk in de horecasector is heel groot. Bijna overal komen de horecazaken handen tekort. Dat is ook niet anders voor ijsjeszaak SurprICE in Houthulst. “We hebben veel goede jobstudenten, maar zij hebben het vaak druk met examens, kampen, festivals, jaarlijkse familievakanties of herexamens enzovoort”, vertelt zaakvoerder Christof Thorrez. “De jobstudente kunnen niet ieder weekend werken bij ons en dan moeten we opnieuw puzzelen met ons schema. Daarom zijn we nu op zoek naar zestigplussers, die hun handen uit de mouwen willen steken als flexi-jobber.”

Dat ze de extra handen kunnen gebruiken is zeker. SurprICE is na hun vestiging in Houthulst en op de Rodeberg in Westouter nog volop aan het uitbreiden. “Sinds kort hebben we ook nog een vestiging geopend in Kemmel en in Kortrijk. De zomer is ons topseizoen, dan kunnen we toch niet op halve capaciteit gaan draaien. We hebben verschillende ijskarren, die nu al een hele periode stilstaan en daar willen we met de oudere flexi-jobbers verandering in brengen”, gaat Thorrez verder.

Van ijsjes scheppen tot chauffeur

Ondertussen heeft SurprICE ook al ervaring met iets oudere flexi-jobbers. “We hebben een vijftal 60-plussers, die als flexi-job aan de slag zijn bij ons. Het is enkele jaren geleden begonnen met drie van onze ouders, die insprongen, maar is intussen al uitgebreid. Dus we zien dat het werk bij ons voor iedereen haalbaar is. Het gaat ook over rustige en korte diensten overdag en geen zware avonddiensten. We hebben ook veel verschillende mensen nodig, van ijsjes scheppen tot afwassen of chauffeurs om ijs te leveren enzovoort.”

“We zijn er van overtuigd dat oudere flexi-jobbers ons perfect kunnen helpen. Misschien zal het wel wat trager gaan, maar daar zullen onze klanten wel begrip voor hebben. We blijven uiteraard ook met jobstudenten werken, maar zijn dus op zoek naar extra handen om ons te helpen. Voor onze ‘SurprICE familyday’ na het hoogseizoen zullen we misschien wel de activiteiten wat moeten aanpassen naar een geschikte leeftijd, maar dat komt helemaal in orde”, besluit Thorrez.

Wie zich geroepen voelt, kan langsgaan in een van de zaken met een kopie van hun identiteitskaart.

https://www.facebook.com/100593903331525/posts/pfbid02UgMxLHCbMc51zmNN2QGFu7Q5jaS1GzaXWRZKRejeTi6CBwAZqFL5E6xNDYP197dal/?d=n