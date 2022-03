IJsjeszaak Suprice opent met de Zoetemarkt in Kemmel derde vestiging in het vroegere Labyrint

In september 2012 sloot het Labyrint in Kemmel met Stef Dehollander de deuren. Er verdween meteen een een b(l)oeiende zaak uit het centrum van Kemmel die bekend stond om zijn volksspelen. Nu tien jaar later opent ijsjeszaak Suprice een derde vestiging in het pand. Eind vorig jaar bracht Hill Immo zijn kantoren onder in het gebouw.

Christof Thorrez startte met de ijsjeszaak Surprice in 2010 in de gemeente Houthulst. In 2019 opende Christof een tweede zaak op de Rodeberg. Met de Zoetemarkt van Pinkstermaandag wordt nu een derde ijsjeszaak geopend en dit keer op de Dries in Kemmel.

“Het was een unieke kans om in deze locatie, het vroegere Labyrint, een derde ijsjeszaak te kunnen opstarten. Kemmel is en blijft hét toeristisch dorp van Heuvelland. Daar waar we op de Rodeberg voornamelijk werken met weekendtoeristen, is Kemmel ook een dorp met heel wat dagjestoeristen, ook tijdens de week.”

In Kemmel past de zaakvoerder de bekende elementen van de andere zaken toe maar wordt meer gefocust op de verkoop van handjesijs. “We verkopen dus ook vanuit de vitrine maar bieden op het zomerterras en in onze binnenruimte zeker plaats voor een ijscoupe of drankje.”

Om tegemoet te komen aan de hoge vraag wordt nog dit voorjaar gestart met een degustatietoer. “Deelnemers kunnen in Houthulst het productieproces van ambachtelijk ijs volgen en daarna op degustatie vertrekken naar Kemmel of Westouter.”

In het pand dat aangekocht werd door V-Estate zetelt nu al een paar maanden het immobiliënkantoor Hill Immo. “We verhuisden vanuit Ieper naar Kemmel om nog centraler te liggen voor onze klanten uit de streek. Verder verwijst onze naam ook naar Heuvelland, een gemeente vol heuvels. Hill is ook een verwijzing naar Hill 60 waardoor we de band met Groot-Ieper levendig houden”, legt Lander Lozie uit.

Ruime zaal

Beide zaken zijn gelegen op de benedenverdieping. Boven komen er vier appartementen waarvan er nu al twee zijn verhuurd. Het voormalige doolhof is ondertussen verdwenen. Er komt aanpalend aan de twee zaken een ruime zaal waarbij de gebruikers een maaltijd, een familiebijeenkomst of nog een gezellig samenzijn kunnen organiseren.

En zo verdwijnt het Labyrinth voor altijd uit de Kemmelse dorpskern. Stef Dehollander startte met het eet- en speelcafé in 1987. Goed 25 jaar lang was het Labyrint een naam met weerklank tot ver buiten Heuvelland.

(MDN)