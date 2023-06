IJsjes smullen bij Crème Bolle in Ettelgem

Koen Vanmullem en zijn echtgenote Anneleen Gekiere runnen sinds kort een pop-up in de Vrijboomstraat: Crème Bolle. Je kan er in open lucht genieten van een lekker ijsje of een drankje.

“Mijn man kwam op het idee om op onze weide recht tegenover ons huis een pop-up ijssalon in te richten”, vertelt Anneleen Gekiere. En zo geschiedde. Samen met echtgenoot Koen Vanmullem ging Anneleen aan de slag om alles klaar te maken, zodat de pop-up al open kon op zaterdag 3 juni.

Tiental smaken

En gedurende de maand juni kan je er elk weekend vanaf 13 uur terecht; in de zomermaanden juli en augustus wordt dat dagelijks, uitgezonderd op maandag. “We zouden ons ijssalon openhouden tot 20 uur, maar bij mooi weer zou dat wel eens langer kunnen uitdraaien”, zegt Anneleen.

In de Crème Bolle kan je smullen van het ijs van Hoeve Schillewaert, ook bekend als Macarel. “We bieden dagelijks een tiental verschillende smaken aan en wisselen regelmatig af”, vertelt Anneleen nog.

“Dat onze Crème Bolle meteen zo’n succes zou zijn, hadden we totaal niet verwacht. We wisten niet wat het zou geven, want hebben totaal geen ervaring in de horeca. Het is nog wat wennen en zoeken, maar voelt goed”, aldus Koen Vanmullem die zelfstandige is in chapewerken.

(LI)