Ignace legt zonnecollectoren op hotel De Bonte Os

Ignace Defever, eigenaar en uitbater van het hotel De Bonte Os gaat er prat op dat zijn hotel het eerste klimaatneutrale hotel van de provincie is. Op het dak van het hotel heeft hij dertien zonnecollectoren geplaatst die vijf zonneboilers bedienen.

“De Bonte Os is een klein, familiaal hotel waarvan ik de vierde generatie ben”, begint Ignace Defever. “Iedereen heeft de mond vol over de klimaatswitch en ik wil ook mijn steentje bijdragen om ons klimaat te beschermen. We hebben dertien zonnecollectoren op ons dak gelegd, die vijf zonneboilers van elk 500 liter warm water bedienen. Dat is genoeg om onze 26 kamers van warm water te voorzien. Gelukkig dat we geen zonnepanelen hebben voorzien, want er zou gewoonweg geen plaats genoeg zijn om die zonnecollectoren te leggen. Natuurlijk zullen die collectoren niet alleen voor warm water, maar ook voor de verwarming van het hotel zorgen.”

Zware investering

“Het is een zware investering geweest maar ik vond het onze plicht om die kosten te maken. Vooral ook omdat de overheid meestapt in ons verhaal. Toerisme Vlaanderen pakte uit met een programma van 300 miljoen voor de Vlaamse hotels, waarbij ze het volledige bedrag van je investering onmiddellijk zou uitbetalen. Je moest die lening maar terugbetalen vanaf 2024 en 25 procent van die som moest je zelfs niet terugbetalen. Dat waren subsidies. Die voorwaarden om in dat programma te stappen waren echter ongemeen zwaar en de Bonte Os werd, zoals veel collega’s, niet weerhouden.”

“Gelukkig sprong Westtoer te hulp en lanceerde ook een investeringsprogramma. Stimulus was eigenlijk een herkansing voor veel West-Vlaamse hotels.”

Fossiele brandstoffen

“De financiële impulsen werden ook voor 25 procent betoelaagd en de terugbetaling start ook maar vanaf 2024. Ik ben heel tevreden dat mijn investering van 80.000 euro werd weerhouden en dat wij als hotel kunnen anticiperen op wat in de toekomst zal verplicht worden voor ons. Iedereen, zowel burger als bedrijf, zal toch de knop moeten omdraaien. Zo niet dreigt men meegesleurd te worden in een tsunami van heffingen en belastingen voor het verdere gebruik van fossiele brandstoffen. Wij staan, als de Bonte Os, op de eerste rij om ons ecologisch steentje bij te dragen. Ik denk dat we hiermee het eerste klimaatneutrale hotel zijn van West-Vlaanderen.”

